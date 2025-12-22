Austrijski slikar Arnulf Rajner preminuo u 96. godini

Rajner je izlagao u mnogim poznatim svetskim muzejima, uključujući Centar Pompidu u Parizu i Gugenhajm u Njujorku, a učestvovao je i na bijenalu u Veneciji

BEČ – Jedan od najznačajnijih savremenih austrijskih slikara, Arnulf Rajner, preminuo je u 96. godini, prenosi Špigel. Vest o njegovoj smrti potvrđena je iz muzeja posvećenog ovom umetniku koji je otvoren 2009. u njegovom rodnom mestu Baden pored Beča. Ovaj samouki slikar eksperimentisao je sa različitim pravcima, uključujući nadrealizam i Art informel, a međunarodnu slavu doneo mu je njegov metod doslikavanja detalja na već postojećim slikama, navodi list. Umetnik