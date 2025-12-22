Premijera filma „Izlet“ na filmskom maratonu „Najduža noć filma“

Filmski maraton "Najduža noć filma“ okupila je brojne ljubitelje sedme umetnosti u Sava centru, pod sloganom "Tri filma-tri sveta-jedna noć“, a u okviru programa priređena je i premijera filma "Izlet“ reditelja Nenada Pavlovića.

Publika ima priliku da pogleda crno-beli film, snimljen prema istoimenom romanu Miće Popovića iz 1957. godine. Ostvarenje je većim delom smešteno na barži na Dunavu i prati mladog umetnika u potrazi za slobodom, smislom i ličnim izrazom. Glavne uloge tumače Stefan Vukić, Jovo Maksić, Radoslav Rale Milenković, Milena Pavlović, Milena Radulović, kao i Dragan Bjelogrlić i Predrag Miki Manojlović. Nakon "Izleta“, od 21.30 časova, publika će imati priliku da pogleda