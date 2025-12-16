Stravični detalji tragedije Rajnerovih: Ubijeni na spavanju, Mišel bila živa kad su pronađeni?

Holivud ali i cela svetska javnost u neverici nakon što su legendarnog reditelja Roba Rajnera (78) i njegovu suprugu Mišel Singer Rajner (68) pronašli mrtve u njihovom luksuznom domu u Brentvudu u nedelju popodne.

Kako navodi za Dejli mejl izvor blizak istrazi, par je ubijen na najsuroviji način - prerezanih grla, a sumnja se da su ubijeni dok su spavali. "Mogao je to da uradi nedugo nakon što su otišli ​​kući, što znači da je otišao tamo i prerezao im grkljane usred noći", tvrdi izvor. "Bili su u krevetu kada se to dogodilo", dodao je. Jedan izveštaj na "Showbiz 411" sugeriše da je Mišel (68) još uvek bila živa kada je pronađena i da je preminula u kolima hitne pomoći na