Stravični detalji tragedije Rajnerovih: Ubijeni na spavanju, Mišel bila živa kad su pronađeni?

B92 pre 15 minuta
Stravični detalji tragedije Rajnerovih: Ubijeni na spavanju, Mišel bila živa kad su pronađeni?

Holivud ali i cela svetska javnost u neverici nakon što su legendarnog reditelja Roba Rajnera (78) i njegovu suprugu Mišel Singer Rajner (68) pronašli mrtve u njihovom luksuznom domu u Brentvudu u nedelju popodne.

Kako navodi za Dejli mejl izvor blizak istrazi, par je ubijen na najsuroviji način - prerezanih grla, a sumnja se da su ubijeni dok su spavali. "Mogao je to da uradi nedugo nakon što su otišli ​​kući, što znači da je otišao tamo i prerezao im grkljane usred noći", tvrdi izvor. "Bili su u krevetu kada se to dogodilo", dodao je. Jedan izveštaj na "Showbiz 411" sugeriše da je Mišel (68) još uvek bila živa kada je pronađena i da je preminula u kolima hitne pomoći na
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Otkriveno šta su Rob i Mišel Rajner radili noć pre nego što su ubijeni: Poznata glumica bila je sa njima...

Otkriveno šta su Rob i Mišel Rajner radili noć pre nego što su ubijeni: Poznata glumica bila je sa njima...

Kurir pre 5 minuta
Policija: Sin Roba Rajnera odgovoran za smrt svojih roditelja

Policija: Sin Roba Rajnera odgovoran za smrt svojih roditelja

Newsmax Balkans pre 1 sat
Mišel Obama progovorila o ubistvu Roberta i Mišel Rajner: "Trebali smo da se vidimo, a onda..."

Mišel Obama progovorila o ubistvu Roberta i Mišel Rajner: "Trebali smo da se vidimo, a onda..."

Kurir pre 55 minuta
Stravični detalji ubistva Roba Rajnera i njegove supruge: Pronađeni u krevetu s prerezanim grlom, ubijeni na spavanju

Stravični detalji ubistva Roba Rajnera i njegove supruge: Pronađeni u krevetu s prerezanim grlom, ubijeni na spavanju

Kurir pre 2 sata
Ko je sin Roba Rajnera koji se sumnjiči da je ubio roditelje: Imao probleme sa porocima, sa ocem snimio film inspirisan…

Ko je sin Roba Rajnera koji se sumnjiči da je ubio roditelje: Imao probleme sa porocima, sa ocem snimio film inspirisan njihovim životom, a sad je u pritvoru

Nova pre 2 sata
Pronađeni u krevetu s prerezanim grlom: Stravični detalji ubistva Roba Rajnera i njegove supruge

Pronađeni u krevetu s prerezanim grlom: Stravični detalji ubistva Roba Rajnera i njegove supruge

Večernje novosti pre 2 sata
Ko je Nik koji je zaklao majku i oca? Pronađeni sa prerezanim vratovima, a za života ih je doveo do iznemoglosti zbog droge

Ko je Nik koji je zaklao majku i oca? Pronađeni sa prerezanim vratovima, a za života ih je doveo do iznemoglosti zbog droge

Alo pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Holivud

Kultura, najnovije vesti »

Nebojša Romčević za Danas: Ne:Bitef i dolazak Mila Raua je prvi kamen jednog novog Bitefa, jer ako pozorište nije zainat, onda…

Nebojša Romčević za Danas: Ne:Bitef i dolazak Mila Raua je prvi kamen jednog novog Bitefa, jer ako pozorište nije zainat, onda nije nizašta

Danas pre 35 minuta
Evo koje su zvezde mogle da glume u filmu „Sam u kući“

Evo koje su zvezde mogle da glume u filmu „Sam u kući“

Danas pre 1 sat
„Bio si najljubaznija i najnesebičnija osoba koju sam poznavao“! Prijatelji se opraštaju od uticajnog tiktokera (31)…

„Bio si najljubaznija i najnesebičnija osoba koju sam poznavao“! Prijatelji se opraštaju od uticajnog tiktokera (31) Influenser izvršio samoubistvo

Dnevnik pre 30 minuta
Grad Sombor prihvatio precenjenu ponudu za novi vrtić na Selenči

Grad Sombor prihvatio precenjenu ponudu za novi vrtić na Selenči

Radio 021 pre 5 minuta
Otkriveno šta su Rob i Mišel Rajner radili noć pre nego što su ubijeni: Poznata glumica bila je sa njima...

Otkriveno šta su Rob i Mišel Rajner radili noć pre nego što su ubijeni: Poznata glumica bila je sa njima...

Kurir pre 5 minuta