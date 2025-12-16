Rusiji poslat zahtev za informacijama u vezi sa smrću predstavnika SDPR u Moskvi

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je večeras izjavio da je ruskim službama zvanično upućen zahtev u vezi sa smrću predstavnika Jugoimport SDPR u Moskvi i da očekuje odgovor.

On je za RTS kazao da ne želi da se bavi spekulacijama, te precizirao da su ruskim službama upućeni poziv i molbe i zahtevi za informacijama. Vučić je potvrdio da se radi o predstavniku SDPR Radomiru Kurtiću, te naveo da o njegovoj smrti ima više informacija nego što je objavljeno u medijima. "Znamo da su tamo nestali hard diskovi i jos neke stvari, ali to ne mora da znači da ima veze sa samim dogadjajem (...)", kazao je Vučić, potvđujući tako pisanje medija o