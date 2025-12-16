Rusiji poslat zahtev za informacijama u vezi sa smrću predstavnika SDPR u Moskvi

N1 Info pre 2 sata  |  Beta
Rusiji poslat zahtev za informacijama u vezi sa smrću predstavnika SDPR u Moskvi

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je večeras izjavio da je ruskim službama zvanično upućen zahtev u vezi sa smrću predstavnika Jugoimport SDPR u Moskvi i da očekuje odgovor.

On je za RTS kazao da ne želi da se bavi spekulacijama, te precizirao da su ruskim službama upućeni poziv i molbe i zahtevi za informacijama. Vučić je potvrdio da se radi o predstavniku SDPR Radomiru Kurtiću, te naveo da o njegovoj smrti ima više informacija nego što je objavljeno u medijima. "Znamo da su tamo nestali hard diskovi i jos neke stvari, ali to ne mora da znači da ima veze sa samim dogadjajem (...)", kazao je Vučić, potvđujući tako pisanje medija o
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

"Bliže se kraju pregovori između ruske strane i jedne velike kompanije" Vučić o NIS: Do ponedeljka bi mogli da obavimo…

"Bliže se kraju pregovori između ruske strane i jedne velike kompanije" Vučić o NIS: Do ponedeljka bi mogli da obavimo trilateralne razgovore!

Kurir pre 9 minuta
Očekujem odgovor ruskih službi o smrti predstavnika Jugoimporta, kaže Vučić

Očekujem odgovor ruskih službi o smrti predstavnika Jugoimporta, kaže Vučić

Slobodna Evropa pre 49 minuta
Srbija neće prisustvovati samitu EU o Zapadnom Balkanu

Srbija neće prisustvovati samitu EU o Zapadnom Balkanu

Radio 021 pre 1 sat
Vučić: Rešenje za NIS za pet dana

Vučić: Rešenje za NIS za pet dana

Nedeljnik pre 2 sata
Rusiji poslat zahtev za informacijama o smrti predstavnika SDPR u Moskvi

Rusiji poslat zahtev za informacijama o smrti predstavnika SDPR u Moskvi

Nedeljnik pre 1 sat
„Niko neće ići u Brisel prvi put u poslednjih 13 ili 14 godina“: Srbija neće imati predstavnika na Samitu EU, Vučić kaže da je…

„Niko neće ići u Brisel prvi put u poslednjih 13 ili 14 godina“: Srbija neće imati predstavnika na Samitu EU, Vučić kaže da je on sam tako odlučio

Nova pre 2 sata
Vučić: Prvi put niko iz Srbije neće otići sutra u Brisel, to je u našem interesu

Vučić: Prvi put niko iz Srbije neće otići sutra u Brisel, to je u našem interesu

Sputnik pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićRTSMoskvaPredsednik SrbijeRusija

Politika, najnovije vesti »

Stojković: Vučićev neodlazak na Samit EU – Zapadni Balkan besmislena odluka koja nas vodi samo u izolaciju

Stojković: Vučićev neodlazak na Samit EU – Zapadni Balkan besmislena odluka koja nas vodi samo u izolaciju

Danas pre 4 minuta
Sutra zvanično počinje predizborna kampanja za vanredne parlamentarne izbore 28. decembra na Kosovu

Sutra zvanično počinje predizborna kampanja za vanredne parlamentarne izbore 28. decembra na Kosovu

Danas pre 1 sat
Evroposlanik Prebilič: Nije najbolja poruka iz Srbije da niko od njenih predstavnika neće prisustvovati samitu EU – Zapadni…

Evroposlanik Prebilič: Nije najbolja poruka iz Srbije da niko od njenih predstavnika neće prisustvovati samitu EU – Zapadni Balkan

Danas pre 2 sata
EU odlaže odluku o otvaranju klastera 3 za Srbiju

EU odlaže odluku o otvaranju klastera 3 za Srbiju

Danas pre 2 sata
"Očekujem odgovor od ruskih službi" Vučić o sumnjivoj smrti Radomira Kurtića u Moskvi: "Boriću se da se istina sazna"

"Očekujem odgovor od ruskih službi" Vučić o sumnjivoj smrti Radomira Kurtića u Moskvi: "Boriću se da se istina sazna"

Blic pre 3 sata