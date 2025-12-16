Ruskim službama upućen zahtev za informacije o smrti predstavnika Jugoimport SDPR u Moskvi

Radio 021 pre 18 minuta  |  Beta
Ruskim službama upućen zahtev za informacije o smrti predstavnika Jugoimport SDPR u Moskvi

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je večeras izjavio da je ruskim službama zvanično upućen zahtev u vezi smrti predstavnika Jugoimport SDPR u Moskvi i da očekuje odgovor.

On je za RTS kazao da ne želi da se bavi spekulacijama, te precizirao da su ruskim službama upućeni poziv i molbe i zahtevi za informacijama. Vučić je potvrdio da se radi o predstavniku SDPR R. K, te naveo da o njegovoj smrti ima više informacija nego što je objavljeno u medijima. "Znamo da su tamo nestali hard diskovi i jos neke stvari, ali to ne mora da znači da ima veze sa samim dogadjajem (...)", kazao je Vučić, potvđujući tako pisanje medija o nestalim
N1 Info pre 7 minuta
N1 Info pre 52 minuta
Nedeljnik pre 1 sat
Nedeljnik pre 27 minuta
RTS pre 32 minuta
Novi magazin pre 1 sat
RTV pre 1 sat
Aleksandar Vučić RTS Moskva Predsednik Srbije

Danas pre 2 sata
Danas pre 1 sat
Danas pre 3 sata
N1 Info pre 7 minuta
Mondo pre 7 minuta