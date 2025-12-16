Presuđena naknada štete porodici nastradalog prilikom pada nadstrešnice u Novom Sadu

Viši sud u Novom Sadu doneo je presudu kojom je Akcionarsko društvo za upravljanje javnom železničkom infrastrukturom „Infrastruktura železnice Srbije“ Beograd, zajedno sa Republikom Srbijom, obavezano da tužiocima, članovima porodice jednog od nastradalih prilikom pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u tom gradu, solidarno isplati ukupno 9,5 miliona dinara na ime naknade nematerijalne štete zbog pretrpljenih duševnih bolova usled smrti bliskog lica. Prema