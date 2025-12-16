MUP: Neovlašćeno eksploatisao pesak i šljunak iz Južne Morave, oštetio 30 hektara životne sredine
Nova ekonomija pre 52 minuta
Vlasnik jedne preduzetničke radnje I.N. (67) uhapšen je zbog sumnje da je bez dozvola nadležnih organa organizovao eksploataciju peska i šljunka u priobalju Južne Morave, saopštilo je danas Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP).
I.N. je načinio više veštačkih akumulacija ispunjenih vodom i, u geološkom smislu, oštetio životnu sredinu na površini od 30 hektara, piše Beta. Policija kaže da je skladištio izvađeni materijal i obrađivao ga u pogonu za separaciju. Doneta su rešenja o zabrani obavljanja delatnosti, ali on nije postupio po nalozima iz njih, već je nastavio eksploataciju peska i šljunka. Time je od 2023. do 2025. godine ostvario protivpravni prihod od 34,48 miliona dinara za ukupnu