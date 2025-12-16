MUP: Neovlašćeno eksploatisao pesak i šljunak iz Južne Morave, oštetio 30 hektara životne sredine

Nova ekonomija pre 52 minuta
MUP: Neovlašćeno eksploatisao pesak i šljunak iz Južne Morave, oštetio 30 hektara životne sredine

Vlasnik jedne preduzetničke radnje I.N. (67) uhapšen je zbog sumnje da je bez dozvola nadležnih organa organizovao eksploataciju peska i šljunka u priobalju Južne Morave, saopštilo je danas Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP).

I.N. je načinio više veštačkih akumulacija ispunjenih vodom i, u geološkom smislu, oštetio životnu sredinu na površini od 30 hektara, piše Beta. Policija kaže da je skladištio izvađeni materijal i obrađivao ga u pogonu za separaciju. Doneta su rešenja o zabrani obavljanja delatnosti, ali on nije postupio po nalozima iz njih, već je nastavio eksploataciju peska i šljunka. Time je od 2023. do 2025. godine ostvario protivpravni prihod od 34,48 miliona dinara za ukupnu
Otvori na novaekonomija.rs

Povezane vesti »

Bez dozvole izvlačio pesak i šljunak iz Južne Morave i oštetio životnu sredinu na 30 hektara

Bez dozvole izvlačio pesak i šljunak iz Južne Morave i oštetio životnu sredinu na 30 hektara

Južne vesti pre 28 minuta
Hapšenje i krivične prijave zbog napada na policajce

Hapšenje i krivične prijave zbog napada na policajce

Glas Zapadne Srbije pre 27 minuta
Napao policajca i oštetio službeno vozilo: Jezive scene u Užicu, muškarac uhapšen

Napao policajca i oštetio službeno vozilo: Jezive scene u Užicu, muškarac uhapšen

Mondo pre 12 minuta
Mladići napali policiju tokom intervencije u Užicu: Razbijena šoferka na službenom vozilu

Mladići napali policiju tokom intervencije u Užicu: Razbijena šoferka na službenom vozilu

Nova pre 1 sat
Krivične prijave protiv 21-godišnjaka i njegovog maloletnog brata zbog napada na policajce

Krivične prijave protiv 21-godišnjaka i njegovog maloletnog brata zbog napada na policajce

Danas pre 58 minuta
Muškarac (51) neovlašćeno iskopavao arheološke predmete u Sremskoj Mitrovici, podignuta krivična prijava

Muškarac (51) neovlašćeno iskopavao arheološke predmete u Sremskoj Mitrovici, podignuta krivična prijava

Newsmax Balkans pre 58 minuta
Uhapšen zbog kopanja peska i šljunka iz Južne Morave

Uhapšen zbog kopanja peska i šljunka iz Južne Morave

Medijska kutija pre 52 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Ministarstvo unutrašnjih poslovaMUPMorava

Vojvodina, najnovije vesti »

Bez dozvole izvlačio pesak i šljunak iz Južne Morave i oštetio životnu sredinu na 30 hektara

Bez dozvole izvlačio pesak i šljunak iz Južne Morave i oštetio životnu sredinu na 30 hektara

Južne vesti pre 28 minuta
KSR „Banat“ Zrenjanin Feeder Fishing Team uspešan na prijateljskom kupu u Srbobranu KSR „Banat“ Zrenjanin

KSR „Banat“ Zrenjanin Feeder Fishing Team uspešan na prijateljskom kupu u Srbobranu KSR „Banat“ Zrenjanin

Volim Zrenjanin pre 2 minuta
Nađeno više od 100.000 evra i vredan nakit u koferu za šminku: Uhapšen vozač na Bačkom Bregu

Nađeno više od 100.000 evra i vredan nakit u koferu za šminku: Uhapšen vozač na Bačkom Bregu

Newsmax Balkans pre 13 minuta
Klasična muzika u novosadskom javnom prevozu

Klasična muzika u novosadskom javnom prevozu

In medija pre 18 minuta
Hapšenje i krivične prijave zbog napada na policajce

Hapšenje i krivične prijave zbog napada na policajce

Glas Zapadne Srbije pre 27 minuta