MUP: Neovlašćeno eksploatisao pesak i šljunak iz Južne Morave, oštetio 30 hektara životne sredine

Vlasnik jedne preduzetničke radnje I.N. (67) uhapšen je zbog sumnje da je bez dozvola nadležnih organa organizovao eksploataciju peska i šljunka u priobalju Južne Morave, saopštilo je danas Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP).

I.N. je načinio više veštačkih akumulacija ispunjenih vodom i, u geološkom smislu, oštetio životnu sredinu na površini od 30 hektara, piše Beta. Policija kaže da je skladištio izvađeni materijal i obrađivao ga u pogonu za separaciju. Doneta su rešenja o zabrani obavljanja delatnosti, ali on nije postupio po nalozima iz njih, već je nastavio eksploataciju peska i šljunka. Time je od 2023. do 2025. godine ostvario protivpravni prihod od 34,48 miliona dinara za ukupnu