Novi talas otkaza u Aptivu u Leskovcu: Više od 500 radnika ostalo bez posla

U fabrici Aptiv u Leskovcu, pre desetak dana podeljene su nove otpremnine i ponuđeni sporazumni raskidi ugovora o radu za više od 500 zaposlenih, saznaje Rešetka.

Reč je o novom talasu otpuštanja, nakon februara ove godine, kada su radnicima u ovoj fabrici masovno nuđeni sporazumni raskidi ugovora, uz isplatu otpremnina. Prema saznanjima našeg portala, ovoga puta obuhvaćen je veliki broj zaposlenih iz proizvodnog procesa. Ovakav razvoj događaja dodatno produbljuje nesigurnost radnika, posebno imajući u vidu dešavanja u drugim kompanijama na jugu Srbije. Podsetimo, nakon što je u julu saopšteno da kompanija Leoni zatvara svoj