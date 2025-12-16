Novi talas otkaza u Aptivu u Leskovcu: Više od 500 radnika ostalo bez posla

Rešetka pre 3 sata
Novi talas otkaza u Aptivu u Leskovcu: Više od 500 radnika ostalo bez posla

U fabrici Aptiv u Leskovcu, pre desetak dana podeljene su nove otpremnine i ponuđeni sporazumni raskidi ugovora o radu za više od 500 zaposlenih, saznaje Rešetka.

Reč je o novom talasu otpuštanja, nakon februara ove godine, kada su radnicima u ovoj fabrici masovno nuđeni sporazumni raskidi ugovora, uz isplatu otpremnina. Prema saznanjima našeg portala, ovoga puta obuhvaćen je veliki broj zaposlenih iz proizvodnog procesa. Ovakav razvoj događaja dodatno produbljuje nesigurnost radnika, posebno imajući u vidu dešavanja u drugim kompanijama na jugu Srbije. Podsetimo, nakon što je u julu saopšteno da kompanija Leoni zatvara svoj
Otvori na resetka.rs

Povezane vesti »

U pogonu “Leonija” u Malošištu proizvodnja i zvanično stala, svih 1.900 radnika ostalo bez posla

U pogonu “Leonija” u Malošištu proizvodnja i zvanično stala, svih 1.900 radnika ostalo bez posla

Jug press pre 1 sat
Južne vesti: Svih 1.900 radnika „Leonija“ u Malošištu ostalo bez posla, proizvodnja i zvanično stala

Južne vesti: Svih 1.900 radnika „Leonija“ u Malošištu ostalo bez posla, proizvodnja i zvanično stala

Danas pre 5 sati
Svih 1.900 radnika „Leonija“ u Malošištu ostalo bez posla

Svih 1.900 radnika „Leonija“ u Malošištu ostalo bez posla

Nova pre 5 sati
Svih 1.900 radnika „Leonija“ u Malošištu ostalo bez posla: Proizvodnja i zvanično stala

Svih 1.900 radnika „Leonija“ u Malošištu ostalo bez posla: Proizvodnja i zvanično stala

Novi magazin pre 5 sati
Svih 1.900 radnika „Leonija“ u Malošištu ostalo bez posla: Proizvodnja i zvanično stala

Svih 1.900 radnika „Leonija“ u Malošištu ostalo bez posla: Proizvodnja i zvanično stala

N1 Info pre 6 sati
Leoni zatvorio pogon u Malošištu: Da li je ugroženo još 7.000 radnih mesta?

Leoni zatvorio pogon u Malošištu: Da li je ugroženo još 7.000 radnih mesta?

Vreme pre 6 sati
Svih 1.900 radnika „Leonija“ u Malošištu ostalo bez posla: Proizvodnja i zvanično stala

Svih 1.900 radnika „Leonija“ u Malošištu ostalo bez posla: Proizvodnja i zvanično stala

Rešetka pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Leskovac

Ekonomija, najnovije vesti »

Vučić: Rusija pregovara o Naftnoj industriji Srbije (NIS) sa jednom velikom kompanijom

Vučić: Rusija pregovara o Naftnoj industriji Srbije (NIS) sa jednom velikom kompanijom

Danas pre 2 sata
Zbog podrške studentima uskraćeni za subvencije? Poljoprivrednik najavio štrajk glađu

Zbog podrške studentima uskraćeni za subvencije? Poljoprivrednik najavio štrajk glađu

Danas pre 1 sat
Siniša Mali: Kušnerovo povlačenje loše utiče na investicije u Srbiji

Siniša Mali: Kušnerovo povlačenje loše utiče na investicije u Srbiji

Danas pre 3 sata
N1 Direktno: Kušner se povukao iz poštovanja prema građanima

N1 Direktno: Kušner se povukao iz poštovanja prema građanima

N1 Info pre 7 minuta
"Svake godine nam se to desi, ljudi ne treba da se sekiraju": Vučić komentarisao kurs evra u Srbiji

"Svake godine nam se to desi, ljudi ne treba da se sekiraju": Vučić komentarisao kurs evra u Srbiji

Mondo pre 7 minuta