Poslanici posle dvočasovne rasprave utvrdili dnevni red sednice

Poslanici Skupštine Srbije danas su posle skoro dva sata rasprave utvrdili dnevni red četvrte sednice redovnog jesenjeg zasedanja.

Poslanici su odlučili da će raspravljati objedinjeno o prvoj i drugoj tački dnevnog reda, o Predlogu kandidata za sudije Ustavnog suda Republike Srbije, koji je podneo predsednik Republike, kao i Predlogu za utvrđivanje liste kandidata za sudije Ustavnog suda koje imenuje predsednik Republike, a koji je podnela predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić. Skupština nije prihvatila predlog Vlade Srbije da se na dnevni red po hitnom postupku stavi Predlog zakona o