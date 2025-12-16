Tramp je proglasio fentanil oružjem za masovno uništenje
Vreme pre 42 minuta
Nazivajući izvršnu uredbu „istorijskom“, Donald Tramp je rekao da će ona imati veći uticaj od bilo kog konvencionalnog oružja, tvrdeći da između 200.000 i 300.000 ljudi godišnje umire kao posledica upotrebe fentanila
Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp potpisao je u ponedeljak izvršnu uredbu kojom se ilegalni fentanil – snažan sintetički opioid koji stoji u središtu krize predoziranja u SAD – klasifikuje kao oružje za masovno uništenje. Uredba Bele kuće navodi da je „ilegalni fentanil bliži hemijskom oružju nego narkotiku“, zbog svoje izuzetne potentnosti. „Dva miligrama, gotovo neprimetna količina u tragu, ekvivalentna 10 do 15 zrna kuhinjske soli, predstavlja