Tramp je proglasio fentanil oružjem za masovno uništenje

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp potpisao je u ponedeljak izvršnu uredbu kojom se ilegalni fentanil – snažan sintetički opioid koji stoji u središtu krize predoziranja u SAD – klasifikuje kao oružje za masovno uništenje. Uredba Bele kuće navodi da je „ilegalni fentanil bliži hemijskom oružju nego narkotiku“, zbog svoje izuzetne potentnosti. „Dva miligrama, gotovo neprimetna količina u tragu, ekvivalentna 10 do 15 zrna kuhinjske soli, predstavlja