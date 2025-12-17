Putin poslao svetu poruku upozorenja

Ruske nuklearne snage su modernije od nuklearnih snaga bilo koje druge sile, izjavio je ruski predsednik Vladimir Putin na proširenom sastanku Kolegijuma Ministarstva odbrane. Šef Rusije je istakao da se ruska vojska promenila, posebno u pogledu opreme.

"Naš nuklearni štit je moderniji od nuklearne komponente bilo koje zvanične nuklearne sile", rekao je Putin. Ranije je ruski predsednik postavio zadatak brzog ubrzanja implementacije robotskih rešenja i tehnologija veštačke inteligencije u ruskim oružanim snagama. Putin je naglasio da ruska vojska mora da zadrži lidersku poziciju u tehnološkom razvoju. Takođe je napomenuo da će ruske strateške nuklearne snage nastaviti da služe kao primarno sredstvo odvraćanja i