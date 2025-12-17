Teška saobraćajna nesreća kod Galenike: Više povređenih

B92 pre 3 sata
Teška saobraćajna nesreća kod Galenike: Više povređenih

Na Novosadskom putu, u blizini pumpe Europetrol, u smeru ka Galenici, oko 17.25 časova dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj je povređeno više osoba, potvrđeno je za Telegraf.

Prema prvim informacijama s mesta udesa, u sudaru je učestvovalo više vozila, a među povređenima je i dete. Stepen povreda za sada nije zvanično saopšten, ali su ekipe Hitne pomoći brzo reagovale i zbrinule povređene, koji su prevezeni u najbliže zdravstvene ustanove. Na mestu nesreće intervenisale su i policijske patrole, koje su obavile uviđaj kako bi se utvrdile sve okolnosti pod kojima je došlo do sudara. Saobraćaj na ovoj deonici bio je usporen, a u jednom
