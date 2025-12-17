Usvojen budžet Novog Sada za 2026. godinu

B92 pre 17 minuta
Skupština Grada Novog Sada usvojila je danas budžet za 2026. godinu, koji će iznositi 48,16 milijardi dinara.

Rasprava o budžetu trajala je više od četiri sata, a za usvajanje budžeta glasala su 44 odbornika od 69 prisutnih. Odbornici opozicije nisu podržali predlog budžeta. Član Gradskog veća za finansije Dragan Marinković rekao je, obrazlažući predlog budžeta, da je budžet planiran tako da obuhvati sve pozicije bitne za funkcionisanje i razvoj grada, da kapitalne investicije čine najveći deo budžeta i da su povećana ulaganja i za zdravstvo. Na dnevnom redu sednice su 102
