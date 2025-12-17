Sin holivudskog reditelja Roba Rajnera optužen za ubistvo roditelja

BBC News pre 1 sat

Getty Images Rob i Nik Rajner

Nik Rajner, sin slavnog reditelja Roba Rajnera, zvanično je optužen da je ubio roditelje.

Rob i njegova supruga Mišel pronađeni su mrtvi u njihovom domu u Los Anđelesu 14. decembra, a njihov sin Nik, koji se godinama borio sa zavisnošću od droge, priveden je dan kasnije kao glavni osumnjičeni.

Nik Rajner se suočava sa dve tačke optužnice za ubistvo prvog stepena, rekao je okružni tužilac Natan Hohman novinarima.

Ako bude proglašen krivim, mogao bi da bude osuđen na doživotnu kaznu zatvora bez mogućnosti uslovnog otpusta ili na smrtnu kaznu.

Hohman je rekao da nije doneta odluka o tome da li će tužioci tražiti smrtnu kaznu.

Nakon što zatvorska zdravstvena služba odobri, Nik Rajner će biti izveden pred sud da se formalno suoči sa optužbama i da se izjasni o krivici, rekao je Hohman.

Policija je pozvana u kuću para 14. decembra popodne u elitnom naselju Brentvud u Los Anđelesu, u kojem žive mnogi poznati.

Policija je saopštila da su 78-godišnji muškarac i 68-godišnja žena proglašeni mrtvima na licu mesta.

Vlasti nisu rekle pod kojim okolnostima je nastupila smrt bračnog para.

Sajt TMZ piše da su Rob i Mišel Rajner ubijeni nečim nalik nožu s obzirom na rane na telu.

Ta informacija je zvanično potvrđena jer se Nik Rajner tereti da je u izvršenju zločina koristio „opasno i smrtonosno oružje - nož“.

Zvaničnici su rekli da će obdukcije utvrditi tačan uzrok, način i vreme smrti.

Nije saopšteno šta je mogući motiv zločina.

Getty Images Nik Rajner je sada zvanično optužen za težak zločin i preti mu doživiotna robija, možda čak i smrtna kazna

Rajner je režirao mnoge filmske hitove, poput When Harry Met Sally (Kad je Hari sreo Seli), Misery (Mizeri), A Few Good Men (Nekoliko dobrih ljudi) i The Princess Bride (Princeza nevesta).

Režirao je i poluautobiografski film Biti Čarli ( Being Charlie ) iz 2015. godine, čiji je koscenarista Rajnerov sin Nik, i koji se bavi bolnim odnosom mladog čoveka u raljama zavisnosti i njegovog oca.

Reuters Rob i Mišel Rejner na fotografiji iz 2018.

'Genije velikog srca'

Getty Images Rob Rejner

Guverner Kalifornije Gevin Njusom objavio je saopštenje kojim je potvrdio smrt Rajnera i njegove supruge.

Njusom je rekao da mu je „srce slomljeno“ zbog smrti bračnog para, nazvavši Rajnera „velikodušnim genijem koji je napravio mnogo filmskih klasika koje volimo“.

Američki predsednik Donald Tramp je bez pružanja ikakvih dokaza - napisao da su Rajner i njegova supruga „navodno“ umrli „zbog besa koji je izazvao kod drugih svojom ogromnom, nepopustljivom i neizlečivom bolešću“ od „sindroma Tramp".

„Bio je poznat po tome što je ljude izluđivao svojom besnom opsesijom predsednikom Donaldom Trampom“, napisao je na društvenoj mreži Istina (Truth Social).

Authorized Spinal Tap LLC/Shutterstock Rob Rejner i Kristofer Gest na snimanju filma This Is Spinal Tap

Bob Rejner, sin velikana komedije Karla Rajnera, započeo je karijeru 1960-ih i postao je veliki glumeći Mitheda u revolucionarnom TV sitkomu All in The Family 1970-ih, koji mu je doneo dve nagrade Emi.

Dalji uspeh postigao je kultnim This Is Spinal Tap 1984. godine, koji je režirao, a igrao je i reditelja Martija Dibergija.

Tako je započeo niz velikih holivudskih hitova, poput Ostani uz mene (1986), Princeza nevesta (1987), Kad je Hari sreo Sali (1989), Mizeri (1990) i Nekoliko dobrih ljudi (1992), za koji je bio kandidat za Oskara za najbolji film.

Reuters Rejner sa glumačkom postavom filma Nekoliko dobrih ljudi (A Few Good Men): Džek Nikolson, Tom Kruz i Demi Mur

Rajner je bio suosnivač uspešne produkcijske kuće Kasl rok entertejnment (Castle Rock Entertainment).

Bio je oženjen glumicom Peni Maršal od 1971. do 1981. godine, a usvojio je njenu ćerku iz prethodne veze, glumicu Trejsi Rajner.

Oženio se Mišel Rajner, glumicom, fotografkinjom i producentkinjom, 1989. godine.

Par ima troje dece.

Mišel je bila vlasnica fotografske agencije i produkcijske kuće Rajner Lajt.

Gradonačelnica Los Anđelesa, Karen Bas, nazvala je incident „razarajućim gubitkom za naš grad i zemlju“ i odala počast dobrotvornom radu para za zaštitu i negu dece i zastupanje prava LGBT+ ljudi.

„Doprinos Roba Rajnera odjekuje u američkoj kulturi i društvu. Zahvaljujući njegovom kreativnom radi i borbi za socijalnu i ekonomsku pravdu mnogi životi postali su bolji“, rekla je.

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 12.17.2025)