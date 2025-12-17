Sin Roba Rajnera optužen za ubistvo roditelja

Nik Rajner (32) optužen je nakon što su Rob Rajner i njegova supruga Mišel Singer Rajner pronađeni mrtvi u porodičnoj kući u Los Anđelesu u nedelju.

Nik Rajner optužen je po dve tačke za ubistvo prvog stepena zbog ubistva svojih roditelja, priznatog glumca i reditelja Roba Rajnera i fotografkinje Mišel Singer Rajner, saopštile su vlasti u utorak, piše Guardian. Tridesetdvogodišnjak, koji se nalazi u pritvoru bez mogućnosti kaucije, u pritvoru je od nedelje uveče, nekoliko sati nakon što je njegova sestra, prema navodima, pronašla tela roditelja u njihovoj kući u Los Anđelesu. Policija je u nedelju saopštila da