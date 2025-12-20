Zelenski ne popušta; Hoće sastanak sa Rusijom i SAD, ali ne da teritorije

Ukrajina podržava američki predlog o trilateralnom sastanku savetnika za nacionalnu bezbednost sa Rusijom, ali ukrajinski lider Volodimir Zelenski ponovo naglašava da neće pristati na kompromis oko teritorija.

Zelenski je rekao da ga je sa predlogom o trilateralnom sastanku upoznao sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Rustem Umerov, koji se trenutno nalazi u SAD i koji je juče vodio pregovore sa američkim i evropskim partnerima o okončanju rata. "Umerov me je pozvao i rekao da Amerika predlaže trilateralni sastanak savetnika za nacionalnu bezbednost – Amerika, Ukrajina, Rusija", rekao je Zelenski, prenosi RBK Ukrajina. Dodao je da nije siguran da će ovaj