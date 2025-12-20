Zelenski: Kijev podržava inicijativu SAD o trilateralnom sastanku sa Rusijom

Vesti online pre 1 sat  |  Sputnjik, Vesti online (M. B.)
Ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski izjavio je da Kijev podržava inicijativu Sjedinjenih Država o održavanju trilateralnog sastanka uz učešće predstavnika Rusije, Ukrajine i SAD.

„Podržaćemo predlog SAD“, rekao je Zelenski u snimku koji je objavio televizijski kanal „Novosti.LIVE“. On je dodao da od takvog susreta ne očekuje proboj, ali je naveo da će Ukrajina podržati dijalog u ovom formatu ukoliko rezultat budu razmene zarobljenika ili priprema susreta lidera. Zelenski je, takođe, izjavio da je moguće povlačenje ukrajinskih trupa sa dela teritorije DNR koji je pod kontrolom Kijeva, što, kako je naveo, od Ukrajine zahtevaju SAD i
