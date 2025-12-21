Koza pobegla vlasniku, jurila ženu, pa lutala selom. Službenici koristili štitove za razbijanje demonstracija da bi spasili odbeglu životinju

Koza je uspešno vraćena vlasniku nakon druge intervencije policije Životinja je pokušala da pojede zaštitnu opremu sa zadnjeg dela policajčevog automobila Policija Viltšira, na jugozapadu Engleske, saopštila je da su njeni pripadnici u jednom selu imali intervenciju zbog odbegle koze, zbog koje su morali da koriste i štitove za suzbijanje demonstracija. Pobegla životinja je na kraju vraćena vlasniku, nakon što je uhvaćena lasom, prenosi portal Ibc. Odbegla koza je