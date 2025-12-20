Zelenski: SAD nude novi format razgovora koji uključuje Rusiju i Ukrajinu

Američke vlasti su ponudile potencijalni novi format za mirovne pregovore između Ukrajine i Rusije, uz učešće američkih i moguće evropskih izaslanika, izjavio je danas ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, prenela je britanska agencija Rojters (Reuters).

Kijev će odlučiti o formatu kada bude jasno da li su bilateralni razgovori sa američkim pregovaračima, koji su nastavljeni u petak, pozitivni, rekao je Zelenski, dodajući da planira da to pitanje pokrene sa šefom ukrajinske delegacije Rustemom Umerovim. Obraćajući se novinarima u Kijevu, Zelenski nije ulazio u detalje o tome kakav je format predložila administracija predsednika Donalda Trampa (Trump). "SAD su rekle da će imati poseban sastanak sa