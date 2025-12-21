Zelenski potvrdio: Kijev podržao ideju o trilateralnom sastanku SAD, Ukrajine i Rusije

Kurir pre 25 minuta  |  RBK Ukrajina
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da Kijev podržava predlog Sjedinjenih Američkih Država o održavanju trilateralnog sastanka Ukrajine, SAD i Rusije na nivou savetnika za nacionalnu bezbednost i ponovio da Ukrajina neće pristati na kompromis oko teritorija.

Zelenski je rekao da ga je sa predlogom o trilateralnom sastanku upoznao sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Rustem Umerov, koji se trenutno nalazi u SAD i juče je vodio pregovore sa američkim i evropskim partnerima o okončanju rata. "Umerov me je pozvao i rekao da Amerika predlaže trilateralni sastanak savetnika za nacionalnu bezbednost – Amerika, Ukrajina, Rusija", rekao je Zelenski, prenosi RBK Ukrajina. Dodao je da nije siguran da će ovaj
Ključne reči

UkrajinaRusijaKijevRat u UkrajiniVladimir Zelenskivolodimir zelenski

