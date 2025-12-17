Poslanici opozicije iznose zamerke na predložene kandidate za sudije Ustavnog suda, vlast ih brani

Beta pre 52 minuta

Poslanici opozicije u Skupštini Srbije i danas su nastavili da iznose kritike na predložene kandidate za sudije Ustavnog suda, tvrdeći da će oni biti pod kontrolom vlasti, dok su poslanici vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) branili te kandidate, navodeći da oni imaju "dobre biografije".

Poslanik Narodnog pokreta Srbije (NPS) Uroš Đokić naveo je da svi predloženi kandidati imaju neophodno formalno obrazovanje, ali i istakao da zakon predviđa i da oni budu istaknuti pravnici, što nije formalni, već "suštinski i kvalitativni uslov".

Naveo je da su tri glavna kvaliteta za istaknutog pravnika da mora biti stručni autoritet, da mora da je dao doprinos pravnoj teoriji ili praksi, kao i da mora posedovati integritet i nezavisnost - nezavisnost od drugih organa vlasti i samostalnost u svom odlučivanju.

"A vama je izgleda normalno da istaknuti pravnik nije onaj koji je samostalan, već onaj koji je sposoban i spreman da bude podanik i sluga jednom čoveku, a ne građanima Srbije", kazao je Đokić.

Rekao je i da je veoma važno da Ustavni sud počne da radi u punom kapacitetu, kako se ne bi slušala "opravdanja" da je sudija malo, predmeta mnogo i kako "nije moguće da građani Srbije dobiju adekvatnu ustavno-pravnu zaštitu".

"Međutim, ono što je jako opasno, jeste da sudije Ustavnog suda biramo u Srbiji u kojoj naprednjaci postavljaju vertikalne moralne standarde", naveo je Đokić.

Poslanik stranke Srbija centar (SRCE) Slobodan Petrović ocenio je da je kod svih kandidata za sudije Ustavnog suda loše upravo to što su ih predložili predsednik Srbije Aleksandar Vučić i vladajuća Srpska napredna stranka (SNS).

"Da li znate šta je još gore od toga da vas predlože Aleksandar Vučić i SNS? Pa da budete saglasni da vas takvi kao oni predlože za bilo šta", kazao je Petrović.

Naveo je da je troje predloženih kandidata - (Aleksandar) Gajić, (Milan) Rapajić i (Bojan) Tubić, bili na listi javnih ličnosti koje su direktno podržale SNS.

"I mi sada treba da se, kao, zakopčavamo na leđa, da poverujemo kako će oni suditi u skladu sa zakonom, a ne u interesu i po nalozima režima", ocenio je Petrović.

Poslanik Srpske napredne stranke (SNS) Uglješa Mrdić ocenio je da predloženi kandidati imaju dobre biografije - od aktuelnih sudija Apelacionog suda, preko profesora, istaknutih pravnika i sudija drugih sudova

"Niko od njih nije ni kriminalac, niti je izvršavao neka krivična dela, kako govore poslanici opozicije", kazao je Mrdić.

Poslanik SNS Aleksandar Mirković odbacio je i tvrdnje da je pravosuđe pod kontrolom vlasti, navodeći i da niko nije odgovarao za to što su napadane prostorije te stranke, kao i njeni aktivisti i članovi.

Poslanici u Skupštini Srbije nastavili raspravu o kandidatima za sudije Ustavnog suda

Poslanici u Skupštini Srbije nastavili su raspravu o 17 tačaka dnevnog reda, među kojima su i kandidati za sudije Ustavnog suda.

Opozicija je tokom jučerašnje sednice uglavnom kritikovala predložene sudije, tvrdeći da su povezane na razne načine sa vladajućom Srpskom naprednom strankom (SNS) i da će u Ustavnom sudu nastaviti da rade po njihovim nalozima, što je vlast negirala tvrdnjom da se radi o istaknutim pravnicima.

Ustavni sud čini 15 sudija, ali u decembru većini ističe mandat, pa su nove kandidate predložili predsednik Srbije Aleksandar Vučić i Narodna skupština.

Sa spiska od deset kandidata, predsednik Vučić imenovaće pet sudija Ustavnog suda, a Narodna skupština izabraće njih pet sa Vučićevog spiska.

Vučić je predložio profesore Pravnog fakulteta u Beogradu Dobrosava Milovanovića i Aleksandra Gajića, direktorku Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja Ivanu Stevanović, bivšu ministarku pravde Maju Popović, a sa Pravosudne akademije Olgu Tešović,

Predložio je i bivšu državnu sekretarku Biljanu Pavlović, Milana Rapajića sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, Bojana Tubića sa Pravnog fakulteta u Novom Sadu i Draganu Kolarić koja je sutkinja Ustavnog suda od 2016. godine.

Narodna skupština predložila je profesore Pravnog fakulteta u Novom Sadu Zorana Lončara i Atilu Dudaša, predsednicu Ustavnog suda od 2016. Snežanu Marković, Nikolu Banjca sa Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu i Jelenu Deretić koja je pomoćnica ministra pravde Nenada Vujića,

Predložena je i sutkinja Apelacionog suda u Novom Sadu Slobodanka Gutović, sutkinja Ustavnog suda od 2019. Tatjana Đurkić, advokat Mihailo Pavlović, kao i Jelena Vučković sa Pravnog fakulteta u Kragujevcu.

Poslanici će, osim o sudijama ustavnog suda, raspravljati i o zaključku povodom izveštaja Evropske komisije o Srbiji, međunarodnim sporazumima i godišnjim izveštajima nekoliko institucija.

(Beta, 17.12.2025)