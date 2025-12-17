Poslanici završili raspravu o kandidatima za sudije Ustavnog suda, sutra glasanje

Beta pre 1 sat

Poslanici u Skupštini Srbije završili su raspravu o prve dve tačke dnevnog reda, odnosno predloženim kandidatima za sudije Ustavnog suda, a predsednica parlamenta Ana Brnabić najavila je da će glasanje o te tačke dnevnog reda biti u četvrtak od 11 časova, nakon poslaničkih pitanja.

Poslanici su, po završetku rasprave o te dve tačke, nastavili raspravu o preostalih 15 tačaka dnevnog reda.

Poslanica Zeleno-levog fronta (ZLF) Biljana Đorđević prethodno je ocenila da je ceo izbor sudija Ustavnog suda "manje dostojanstven" od izbora poverenika za zaštitu ravnopravnosti, navodeći da je on morao da dođe pred nadležni skupštinski odbor i odgovara na pitanja poslanika.

"Mi ovde o sudijama Ustavnog suda pričamo samo na osnovu biografija, nakon sednice Odbora koja je trajala pola sata. To, samo po sebi, je razočaravajuće", kazala je Đorđević.

Prema njenim rečima, bolna je činjenica da u Srbiji postoji slaba ustavna kontrola, tipična za autoritarne režime i da Ustavni sud osnovni test ustavne demokratske države - ne ispunjava.

"Ustavni sud treba da bude čuvar Ustava, a ne čuvar izvršne vlasti, da brani ustavnost i zakonitost tako što će, kada treba, poništiti akte koji su neustavni, jer sam parlament i Vlada ne mogu sami sebe da kontrolišu. To treba da radi Ustavni sud. Institucija je dizajnirana da može da se suprotstavi izvršnoj vlasti, što naš sud skoro nikada ne radi", navela je Đorđević.

Poslanik stranke Srbija centar (SRCE) Zdravko Ponoš ocenio je da je Ustavni sud "ustavio" poštovanje Ustava u Srbiji, navodeći da su dokazi za to - više od 40.000 nerešenih predmeta, kao i odnos predsednika države prema Ustavu.

"On ga ne poštuje na dnevnoj bazi. Najnoviji je ovo što je juče uradio, po svom priznanju ili hvaljenju, on je rekao da je on odlučio da niko ne ide na samit EU-Zapadni Balkan. Ko je on da odluči? To mu ne piše u Ustavu, na taj samit je trebalo da ide premijer Đuro Macut, koji je mogao da zamoli predsednika da ide umesto njega, ukoliko nije mogao", kazao je Ponoš.

Ocenio je da je Vučić time prekršio Ustav, jer to nije u njegovoj nadležnosti, dodajući da je uz to "obrukao zemlju", jer se prvi povukao "čim mu nešto nije bilo pravo", iako je nekoliko dana ranije uputio inicijativu da ceo Zapadni Balkan zajedno uđe u EU.

Ocenio je da Vučić krši Ustav i najavama da će napraviti sud ili tužilaštvo koje će moći da sudi Tužilaštvu za organizovani kriminal, kao i time što je "odlučio da ne primi komandanta južnog krila NATO, jer je imao pametnija posla - da ponižava novinara N1".

"Od tog admirala zavisi bezbednost Srba na Kosovu, ne od one ekipe iz Banjske, od Radoičića. Probali ste to, nije mu išlo. A on nije imao vremena da primi komandanta južnog krila NATO. Kome će da se požali kada opet napadnu Srbe na Kosovu?", pitao je Ponoš.

Odgovarajući Ponošu, poslanik vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) Milenko Jovanov kazao je da opozicija "ne razume državničko ponašanje predsednika Vučića".

"Oni ne razumeju da neko može da odbije da se pojavi na nekom skupu. Oni ne da ne odbijaju da se pojave, oni sami idu i kad ih niko ne zove, ne bi li na tim mestima govorili nešto ružno o svojoj zemlji", ocenio je Jovanov.

Naveo je da nije sporno da je Srbija na evropskom putu, da želi otvaranje klastera i punopravno članstvo u EU, ali da je "za taj tango potrebno dvoje".

"Jasno je da se šalju određene političke poruke, razumeli smo to, i zašto bi predsednik morao da radi neke stvari onako kako se dopada nekim ljudima u našoj zemlji", naveo je Jovanov.

Poslanik pokreta Mi snaga naroda Branko Lukić izjavio je da je ta poslanička grupa predložila kandidatkinju Jelenu Vučković za sudiju Ustavnog suda, navodeći da je ona u situacijama, ostajući u manjini, iznosila svoju pravnu argumentaciju na jedan ubedljiv način, što govori o "vrlo visokom nivou logičke doslednosti jednog jasnog literarnog izražavanja i poznavanja prava daleko iznad kriterijuma koje Ustav predviđa kao kvalifikatorne".

"Vrlo je važno da sudija Ustavnog suda karakterno, čvrsto stoji na tome da će doneti odluku, a ne bežati od donošenja odluka, onda kada misli da je stvar dovoljno raspravljena za meritorno odlučivanje, da se neće plašiti da ostaje u manjini i da će uvek iznositi svoj stav u raspravama koje prethode donošenju odluke", naveo je Lukić.

Kroz takvo postupanje, prema njegovim rečima, podiže se ukupna pravna kultura u razumevanju tumačenja Ustava i ustavnosti.

Poslanik SDA Sandžaka Ahmedin Škrijelj ocenio je da izbor sudija Ustavnog suda, kao i sam rad tog suda, prema oceni te stranke predstavlja jednu od ključnih tačaka u vraćanju poverenja građana u institucije, odnosno jedno od rešenja za izlazak iz krize i prvi korak "vraćanju otuđenih institucija u ruke građana".

Smatra da je većina predloženih kandidata za sudije Ustavnog suda "jasan su pokazatelj" da proces izbora sudija ide u smeru "cementiranja trenutnog stanja, u kome su režimske stranke, suprotno Ustavu, vlast podredile svojim interesima i potrebama".

"Plašim se da će građani, umesto čuvara ustavnosti i pravnog poretka Srbije, dobiti sudije Ustavnog suda koje će da štite rušenje pravnog poretka, obesmišljavanje vladavine prava, urušavanje institucija i države", naveo je Škrijelj.

Poslanici opozicije iznose zamerke na predložene kandidate za sudije Ustavnog suda, vlast ih brani

Poslanici opozicije u Skupštini Srbije i danas su nastavili da iznose kritike na predložene kandidate za sudije Ustavnog suda, tvrdeći da će oni biti pod kontrolom vlasti, dok su poslanici vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) branili te kandidate, navodeći da oni imaju "dobre biografije".

Poslanik Narodnog pokreta Srbije (NPS) Uroš Đokić naveo je da svi predloženi kandidati imaju neophodno formalno obrazovanje, ali i istakao da zakon predviđa i da oni budu istaknuti pravnici, što nije formalni, već "suštinski i kvalitativni uslov".

Naveo je da su tri glavna kvaliteta za istaknutog pravnika da mora biti stručni autoritet, da mora da je dao doprinos pravnoj teoriji ili praksi, kao i da mora posedovati integritet i nezavisnost - nezavisnost od drugih organa vlasti i samostalnost u svom odlučivanju.

"A vama je izgleda normalno da istaknuti pravnik nije onaj koji je samostalan, već onaj koji je sposoban i spreman da bude podanik i sluga jednom čoveku, a ne građanima Srbije", kazao je Đokić.

Rekao je i da je veoma važno da Ustavni sud počne da radi u punom kapacitetu, kako se ne bi slušala "opravdanja" da je sudija malo, predmeta mnogo i kako "nije moguće da građani Srbije dobiju adekvatnu ustavno-pravnu zaštitu".

"Međutim, ono što je jako opasno, jeste da sudije Ustavnog suda biramo u Srbiji u kojoj naprednjaci postavljaju vertikalne moralne standarde", naveo je Đokić.

Poslanik stranke Srbija centar (SRCE) Slobodan Petrović ocenio je da je kod svih kandidata za sudije Ustavnog suda loše upravo to što su ih predložili predsednik Srbije Aleksandar Vučić i vladajuća Srpska napredna stranka (SNS).

"Da li znate šta je još gore od toga da vas predlože Aleksandar Vučić i SNS? Pa da budete saglasni da vas takvi kao oni predlože za bilo šta", kazao je Petrović.

Naveo je da je troje predloženih kandidata - (Aleksandar) Gajić, (Milan) Rapajić i (Bojan) Tubić, bili na listi javnih ličnosti koje su direktno podržale SNS.

"I mi sada treba da se, kao, zakopčavamo na leđa, da poverujemo kako će oni suditi u skladu sa zakonom, a ne u interesu i po nalozima režima", ocenio je Petrović.

Poslanik Srpske napredne stranke (SNS) Uglješa Mrdić ocenio je da predloženi kandidati imaju dobre biografije - od aktuelnih sudija Apelacionog suda, preko profesora, istaknutih pravnika i sudija drugih sudova

"Niko od njih nije ni kriminalac, niti je izvršavao neka krivična dela, kako govore poslanici opozicije", kazao je Mrdić.

Poslanik SNS Aleksandar Mirković odbacio je i tvrdnje da je pravosuđe pod kontrolom vlasti, navodeći i da niko nije odgovarao za to što su napadane prostorije te stranke, kao i njeni aktivisti i članovi.

Poslanici u Skupštini Srbije nastavili raspravu o kandidatima za sudije Ustavnog suda

Poslanici u Skupštini Srbije nastavili su raspravu o 17 tačaka dnevnog reda, među kojima su i kandidati za sudije Ustavnog suda.

Opozicija je tokom jučerašnje sednice uglavnom kritikovala predložene sudije, tvrdeći da su povezane na razne načine sa vladajućom Srpskom naprednom strankom (SNS) i da će u Ustavnom sudu nastaviti da rade po njihovim nalozima, što je vlast negirala tvrdnjom da se radi o istaknutim pravnicima.

Ustavni sud čini 15 sudija, ali u decembru većini ističe mandat, pa su nove kandidate predložili predsednik Srbije Aleksandar Vučić i Narodna skupština.

Sa spiska od deset kandidata, predsednik Vučić imenovaće pet sudija Ustavnog suda, a Narodna skupština izabraće njih pet sa Vučićevog spiska.

Vučić je predložio profesore Pravnog fakulteta u Beogradu Dobrosava Milovanovića i Aleksandra Gajića, direktorku Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja Ivanu Stevanović, bivšu ministarku pravde Maju Popović, a sa Pravosudne akademije Olgu Tešović,

Predložio je i bivšu državnu sekretarku Biljanu Pavlović, Milana Rapajića sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, Bojana Tubića sa Pravnog fakulteta u Novom Sadu i Draganu Kolarić koja je sutkinja Ustavnog suda od 2016. godine.

Narodna skupština predložila je profesore Pravnog fakulteta u Novom Sadu Zorana Lončara i Atilu Dudaša, predsednicu Ustavnog suda od 2016. Snežanu Marković, Nikolu Banjca sa Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu i Jelenu Deretić koja je pomoćnica ministra pravde Nenada Vujića,

Predložena je i sutkinja Apelacionog suda u Novom Sadu Slobodanka Gutović, sutkinja Ustavnog suda od 2019. Tatjana Đurkić, advokat Mihailo Pavlović, kao i Jelena Vučković sa Pravnog fakulteta u Kragujevcu.

Poslanici će, osim o sudijama ustavnog suda, raspravljati i o zaključku povodom izveštaja Evropske komisije o Srbiji, međunarodnim sporazumima i godišnjim izveštajima nekoliko institucija.

(Beta, 17.12.2025)