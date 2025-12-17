Tri saobraćajne nezgode u Beogradu, među lakše povređenima i dete

Beta pre 1 sat

U tri saobraćajne nezgode tokom noći u Beogradu nije bilo teško povređenih, a među lakše povređenim je bilo i 12-godišnje dete, rečeno je jutros iz gradske službe Hitne pomoći.

Dete je sa lakšim povredama prevezeno u Univerzitetsku dečju kliniku u Tiršovoj, rekli su za RTS.

Ekipe Hitne pomoći obavile su tokom noćnog dežurstva 130 intervencija, od kojih je 12 bilo na javnim mestima.

Najviše poziva Hitnoj pomoći uputili su pacijenti sa problemima s disanjem i povišenim krvnim pritiskom.

