Dete (11) pokošeno kod Pravnog. Pune ruke posla za Hitnu u Beogradu: intervenisali i zbog osoba u alkoholisanom stanju

Blic pre 1 sat
Dete (11) pokošeno kod Pravnog. Pune ruke posla za Hitnu u Beogradu: intervenisali i zbog osoba u alkoholisanom stanju

Saobraćajna nesreća se desila na Bulevaru kralja Aleksandra oko 19:07 časova Povređeno dete je prevezeno na lečenje u Tiršovu bolnicu Dete staro 11 godina zadobilo je lakše povrede u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila u Bulevaru kralja Aleksandra, rečeno je Tanjugu u Hitnoj pomoći.

Saobraćajna nesreća se dogodila sinoć u 19.07 časova, a povređeno dete je prevezeno u Tiršovu. Ekipe Hitne pomoći tokom noći su intervenisale 130 puta, a od toga je 12 intervencija bilo na javnom mestu, uglavnom zbog osoba u alkoholisanom stanju. Za pomoć su se najviše javljali astmatičari. (Tanjug)
