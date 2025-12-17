Grčka avio-kompanija uvela prvu komercijalnu liniju za Bagdad posle 35 godina

Blic pre 2 sata
Grčka avio-kompanija uvela prvu komercijalnu liniju za Bagdad posle 35 godina

Iračko ministarstvo saobraćaja saopštilo je da je avion na letu grčke kompanije Aegean Airlines bio prvi evropski avion koji je sleteo na međunarodni aerodrom u Bagdadu u poslednjih 35 godina.

U saopštenju ministarstva se navodi da let signalizira "povratak Iraka na evropsku mapu avijacije i novu fazu oporavka iračkog vazduhoplovnog sektora", prenosi saudijska novinska agencija Al Arabija. Nakon iračke invazije na Kuvajt početkom 1990-tih evropske avio-kompanije nisu obavljale direktne letove do Međunarodnog aerodroma u Bagdadu iz bezbednosnih razloga. Letovi na liniji Bagdad-Atina-Bagdad obavljace se dva puta nedeljno sa mogućnošću dodavanja još letova
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Grčka avio-kompanija uvela prvu komercijalnu liniju za Bagdad, posle 35 godina

Grčka avio-kompanija uvela prvu komercijalnu liniju za Bagdad, posle 35 godina

Politika pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

IrakGrčkaAerodromKuvajtAtinaBagdad

Svet, najnovije vesti »

Ukrajinski vojnici sahranjeni u Lavovu: Identitet im nije utvrđen, stradali u borbama kod Bahmuta (foto)

Ukrajinski vojnici sahranjeni u Lavovu: Identitet im nije utvrđen, stradali u borbama kod Bahmuta (foto)

Kurir pre 12 minuta
Nove zabrane u SAD: Tramp uveo ograničenja za ulazak stranih državljana u zemlju

Nove zabrane u SAD: Tramp uveo ograničenja za ulazak stranih državljana u zemlju

Kurir pre 7 minuta
Dešava se jednom u istoriji: Zalutala kometa iz međuzvezdanog prostora prolazi pored Zemlje

Dešava se jednom u istoriji: Zalutala kometa iz međuzvezdanog prostora prolazi pored Zemlje

Kurir pre 7 minuta
Evropski sud odlučio: Rusija kažnjena sa 5.000 do 3.000 evra

Evropski sud odlučio: Rusija kažnjena sa 5.000 do 3.000 evra

Kurir pre 7 minuta
Iranska valuta pala na novi rekorni minimum: Ovoliko vredi jedan rijal

Iranska valuta pala na novi rekorni minimum: Ovoliko vredi jedan rijal

Kurir pre 32 minuta