Grčka avio-kompanija uvela prvu komercijalnu liniju za Bagdad, posle 35 godina

Iračko ministarstvo saobraćaja saopštilo je da je avion na letu grčke kompanije Aegean Airlines bio prvi evropski avion koji je sleteo na međunarodni aerodrom u Bagdadu u poslednjih 35 godina.

U saopštenju ministarstva se navodi da let signalizira "povratak Iraka na evropsku mapu avijacije i novu fazu oporavka iračkog vazduhoplovnog sektora", prenosi saudijska novinska agencija Al Arabija. Nakon iračke invazije na Kuvajt početkom 1990-tih evropske avio-kompanije nisu obavljale direktne letove do Međunarodnog aerodroma u Bagdadu iz bezbednosnih razloga. Letovi na liniji Bagdad-Atina-Bagdad obavljace se dva puta nedeljno sa mogućnošću dodavanja još letova