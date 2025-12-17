Poslanici nastavili rad: Na dnevnom redu rasprava o kandidatima za sudije Ustavnog suda (video)

Na dnevnom redu je 17 tačaka, uključujući zakonske predloge i godišnje izveštaje Na dnevnom redu su i kadrovska rešenja vezana za Narodnu skupštinu Poslanici Skupštine Srbije nastavili su objedinjenu raspravu o kandidatima za sudije Ustavnog suda Srbije.

Na početku sednice konstatovano je da je u sali prisutno 120 poslanika i da postoje uslovi za rad. Sednici prisustvuju i poslanici dela opozicije. Poslanici vladajuće koalicije su tokom jučerašnje rasprave o listi kandidata za sudije Ustavnog suda, koju su predložili predsednik Republike, kao i Skupština Srbije, istakli da je reč o kompetentnim i obrazovanim ljudima, dok su poslanici opozicije kritikovali predloge tvrdeći da vlast pokušava da kontroliše pravosuđe