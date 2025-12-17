Trump naredio blokadu venecuelanske nafte

Predsednik Donald Trump izjavio je da naređuje blokadu sankcionisanih naftnih tankera koji ulaze u Venecuelu i izlaze iz nje, čime dodatno pojačava pritisak na Karakas, u trenutku kada SAD gomilaju vojne snage u regionu i prete kopnenim udarima. "Venecuela je potpuno okružena najvećom armadom ikada okupljenom u istoriji Južne Amerike", napisao je Trump u utorak na društvenim mrežama. "Ona će samo rasti, a šok za njih biće nešto što nikada ranije nisu doživeli - sve