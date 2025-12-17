Tramp steže omču oko Madura, opozicija iz Venecuele želi veći pritisak: Blokada tankera i pretnje "neviđenim šokom"

Donald Tramp je u utorak izjavio da će Sjedinjene Države uvesti blokadu Venecueli, usmerenu na već sankcionisane tankere za naftu, čime će se dodatno pojačati ekonomski pritisak na Кarakas i otvoriti novo poglavlje u tekućoj krizi između dve zemlje.

Dve zemlje, koje su godinama u sukobu, imaju zategnutije odnose otkako se Tramp vratio u Belu kuću u januaru, pretvorivši predsednika Venecuele Nikolasa Madura u svoju međunarodnu crnu ovcu. "Naređujem potpunu i totalnu blokadu svih trenutno sankcionisanih tankera za naftu koji idu ka Venecueli ili je izlaze iz nje", objavio je republikanac preko Truth Social-a. Madurova vlada, tvrdi američki predsednik, ponavljajući optužbe koje često iznosi, koristi naftu za