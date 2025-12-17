Tramp steže omču oko Madura, opozicija iz Venecuele želi veći pritisak: Blokada tankera i pretnje "neviđenim šokom"

Euronews pre 4 sati  |  Autor: Protothema
Tramp steže omču oko Madura, opozicija iz Venecuele želi veći pritisak: Blokada tankera i pretnje "neviđenim šokom"

Donald Tramp je u utorak izjavio da će Sjedinjene Države uvesti blokadu Venecueli, usmerenu na već sankcionisane tankere za naftu, čime će se dodatno pojačati ekonomski pritisak na Кarakas i otvoriti novo poglavlje u tekućoj krizi između dve zemlje.

Dve zemlje, koje su godinama u sukobu, imaju zategnutije odnose otkako se Tramp vratio u Belu kuću u januaru, pretvorivši predsednika Venecuele Nikolasa Madura u svoju međunarodnu crnu ovcu. "Naređujem potpunu i totalnu blokadu svih trenutno sankcionisanih tankera za naftu koji idu ka Venecueli ili je izlaze iz nje", objavio je republikanac preko Truth Social-a. Madurova vlada, tvrdi američki predsednik, ponavljajući optužbe koje često iznosi, koristi naftu za
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

"Tramp stvara novi Vijetnam": Maduro kritikovao američke vojne aktivnosti na Karibima! "Vašington izmišlja izgovore"!

"Tramp stvara novi Vijetnam": Maduro kritikovao američke vojne aktivnosti na Karibima! "Vašington izmišlja izgovore"!

Kurir pre 39 minuta
Tramp stvara "novi Vijetnam"?

Tramp stvara "novi Vijetnam"?

B92 pre 59 minuta
Amerika steže obruč: Tramp kritikovao Buša zbog Iraka, sada isto namerava da uradi sa Venecuelom

Amerika steže obruč: Tramp kritikovao Buša zbog Iraka, sada isto namerava da uradi sa Venecuelom

Kurir pre 3 sata
Kako Amerika provocira rat s Venecuelom

Kako Amerika provocira rat s Venecuelom

Mašina pre 5 sati
"Ovo su ratne pretnje" Stigla reakcija Venecuele na Trampovu totalnu blokadu tankera: Ovo je njihov sledeći potez, tenzije se…

"Ovo su ratne pretnje" Stigla reakcija Venecuele na Trampovu totalnu blokadu tankera: Ovo je njihov sledeći potez, tenzije se ne smiruju!

Kurir pre 6 sati
"Ovo su ratne pretnje" Stigla reakcija Venecuele na Trampovu totalnu blokadu tankera

"Ovo su ratne pretnje" Stigla reakcija Venecuele na Trampovu totalnu blokadu tankera

Alo pre 5 sati
Tramp izdao naređenje; Amerika na ivici rata

Tramp izdao naređenje; Amerika na ivici rata

B92 pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

VenecuelaBela kućaDonald Trampnaftasad

Svet, najnovije vesti »

"Tramp će im večeras objaviti rat!" Poznati novinar izneo šok informaciju i tvrdi da Kongres sve već zna o tome: "Juče ih je…

"Tramp će im večeras objaviti rat!" Poznati novinar izneo šok informaciju i tvrdi da Kongres sve već zna o tome: "Juče ih je obavestio"

Blic pre 4 minuta
Sastaju se Amerikanci i Rusi Nova runda pregovora o miru u Ukrajini: Zna se i ko će biti na sastanku

Sastaju se Amerikanci i Rusi Nova runda pregovora o miru u Ukrajini: Zna se i ko će biti na sastanku

Blic pre 39 minuta
Horor na poznatom izvoru Došli da se leče, pa počeli da padaju jedan po jedan: Muškarac iz Češke stradao, vlasti zatvorile…

Horor na poznatom izvoru Došli da se leče, pa počeli da padaju jedan po jedan: Muškarac iz Češke stradao, vlasti zatvorile pristup vodi

Blic pre 1 sat
Senat SAD usvojio Zakon o nacionalnoj odbrani, odobreno 901 milijardi dolara na vojnu potrošnju

Senat SAD usvojio Zakon o nacionalnoj odbrani, odobreno 901 milijardi dolara na vojnu potrošnju

Danas pre 39 minuta
Izraelska vojska minobacačem gađala stambeno naselje u Gazi, 10 povređenih

Izraelska vojska minobacačem gađala stambeno naselje u Gazi, 10 povređenih

Danas pre 1 sat