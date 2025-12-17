"Ovo su ratne pretnje" Stigla reakcija Venecuele na Trampovu totalnu blokadu tankera

"Ovo su ratne pretnje" Stigla reakcija Venecuele na Trampovu totalnu blokadu tankera

Karakas je osudio „totalnu i kompletnu“ blokadu svih sankcionisanih tankera za naftu koji ulaze i izlaze iz Venecuele od strane Donalda Trampa

Američki predsednik Donald Tramp naredio je „totalnu i kompletnu“ blokadu svih sankcionisanih tankera za naftu koji ulaze i izlaze iz Venecuele - potez koji je Karakas osudio kao „ratne pretnje“. Tramp je napisao da je vlada predsednika Venecuele Nikolasa Madura označena kao strana teroristička organizacija (STO), koja se takođe bavila „švercom droge i trgovinom ljudima“. Njegove izjave dolaze nakon što su SAD prošle nedelje zaplenile tanker za naftu kod obale
