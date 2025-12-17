Kako Amerika provocira rat s Venecuelom

Američki predsednik Donald Tramp juče je naredio „potpunu i totalnu“ blokadu sankcionisanih naftnih tankera koji ulaze i izlaze iz Venecuele, a vladu te zemlje označio kao „stranu terorističku organizaciju“. Ova odluka predstavlja najnoviju eskalaciju višemesečnih američkih poteza koje kritičari opisuju kao akte rata — od napada na civilne brodove do blokade vazdušnog prostora. Neke političke snage u Venecueli pozivaju građane da odbace i američki imperijalizam ali i represivnu vlast Nikolasa Madura.

„Venezuela je u potpunosti okružena najvećom armadom ikada okupljenom u istoriji Južne Amerike. Ona će samo rasti, a šok koji ih čeka biće nezapamćen — sve dok Sjedinjenim Američkim Državama ne vrate svu naftu, zemlju i drugu imovinu koju su nam prethodno ukrali“, poručio je američki predsednik Donald Tramp u objavi kojom je najavio dalje zaoštravanje politike prema Karakasu. „Na svojim društvenim mrežama Tramp polazi od pretpostavke da su venecuelanska nafta,