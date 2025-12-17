Dom zdravlja Pančevo ukida noćni rad: Analize pokazale da je bespotreban

Danas pre 11 sati  |  Beta
Dom zdravlja Pančevo ukida noćni rad: Analize pokazale da je bespotreban

– Dom zdravlja Pančevo je danas saopštio da od 19. decembra ukida noćni rad „jer se pokazalo da nije neophodan“.

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar je ranije najavio tu novinu u radu zdravstvenih ustanova. Dom zdravalja Pančevo je na svom sajtu naveo da je analize broja poseta i potreba pacijenata, u proteklih mesec dana, pokazala da ovakav vid organizacije rada tokom noći nije neophodan, „s obzirom na mali broj pruženih usluga“. Naveli su i da imaju Službu hitne medicinske pomoći koja radi 24 časa dnevno, tako da će svi kojima zatreba zdravstvena zaštita tokom noći biti
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Dom zdravlja Pančevo ukida noćnu smenu: Pokazalo se da je nepotrebna

Dom zdravlja Pančevo ukida noćnu smenu: Pokazalo se da je nepotrebna

Radio 021 pre 7 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

PančevoZlatiborZlatibor Lončar

Društvo, najnovije vesti »

I zlobog je bog

I zlobog je bog

Danas pre 12 minuta
Tražim reč: Koliko novca trošimo za vreme praznika

Tražim reč: Koliko novca trošimo za vreme praznika

Newsmax Balkans pre 2 minuta
Ukrajina dobila šta je tražila? U "Jutru na Blic" o velikom pomaku u pregovorima o kraju rata

Ukrajina dobila šta je tražila? U "Jutru na Blic" o velikom pomaku u pregovorima o kraju rata

Blic pre 7 minuta
VIDEO Rim otvorio metro do Koloseuma: Arheološka otkrića će biti turistička atrakcija

VIDEO Rim otvorio metro do Koloseuma: Arheološka otkrića će biti turistička atrakcija

Radio 021 pre 12 minuta
Rešite se zamagljenih prozora: Ovaj jednostavan i jeftin trik efikasno sprečava kondenzaciju

Rešite se zamagljenih prozora: Ovaj jednostavan i jeftin trik efikasno sprečava kondenzaciju

Danas pre 7 minuta