Poslanici Skupštine Srbije završili rad, nastavak sednice u sredu u 10.00

Poslanici Skupštine Srbije su večeras završili zasedanja na kome su, predstavnici vlasti i opozicije izneli suprotne stavove o kandidatima za sudije Ustavnog suda, a rad nastavljaju u sredu, 17. decembra.

Predsednica Parlamenta Ana Brnabić je kazala da će sednica biti nastavljena sutra u 10.00 časova. Ustavni sud čini 15 sudija, ali u decembru većini ističe mandat, pa su nove kandidate predložili predsednik Srbije Aleksandar Vučić i Narodna skupština. Sa spiska od deset kandidata Parlementa, predsednik Vučić imenovaće pet sudija Ustavnog suda, a Narodna skupština izabraće njih pet sa Vučićevog spiska. Opozcija je kritikovala predložene sudije tvrdeći da su povezani