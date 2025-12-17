Poslanici Skupštine Srbije završili rad, nastavak sednice u sredu u 10.00

Danas pre 13 sati  |  Beta
Poslanici Skupštine Srbije završili rad, nastavak sednice u sredu u 10.00

Poslanici Skupštine Srbije su večeras završili zasedanja na kome su, predstavnici vlasti i opozicije izneli suprotne stavove o kandidatima za sudije Ustavnog suda, a rad nastavljaju u sredu, 17. decembra.

Predsednica Parlamenta Ana Brnabić je kazala da će sednica biti nastavljena sutra u 10.00 časova. Ustavni sud čini 15 sudija, ali u decembru većini ističe mandat, pa su nove kandidate predložili predsednik Srbije Aleksandar Vučić i Narodna skupština. Sa spiska od deset kandidata Parlementa, predsednik Vučić imenovaće pet sudija Ustavnog suda, a Narodna skupština izabraće njih pet sa Vučićevog spiska. Opozcija je kritikovala predložene sudije tvrdeći da su povezani
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Nastavak skupštinske rasprave o kandidatima za sudije Ustavnog suda

Nastavak skupštinske rasprave o kandidatima za sudije Ustavnog suda

N1 Info pre 38 minuta
Poslanici danas nastavljaju rad, na dnevnom redu rasprava o kandidatima za sudije Ustavnog suda

Poslanici danas nastavljaju rad, na dnevnom redu rasprava o kandidatima za sudije Ustavnog suda

Blic pre 29 minuta
Poslanici nastavljaju raspravu o kandidatima za sudije Ustavnog suda

Poslanici nastavljaju raspravu o kandidatima za sudije Ustavnog suda

RTV pre 1 sat
Poslanici danas nastavljaju raspravu o kandidatima za sudije Ustavnog suda

Poslanici danas nastavljaju raspravu o kandidatima za sudije Ustavnog suda

Telegraf pre 1 sat
Nastavak skupštinske rasprave o kandidatima za sudije Ustavnog suda

Nastavak skupštinske rasprave o kandidatima za sudije Ustavnog suda

RTS pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićSkupština SrbijeUstavni sudPredsednik SrbijeAna Brnabić

Politika, najnovije vesti »

Od "ceo Zapadni Balkan u EU" do "neću u Brisel": Izmiče li Vučiću još jedna stolica na kojoj je sedeo

Od "ceo Zapadni Balkan u EU" do "neću u Brisel": Izmiče li Vučiću još jedna stolica na kojoj je sedeo

N1 Info pre 14 minuta
Nastavak skupštinske rasprave o kandidatima za sudije Ustavnog suda

Nastavak skupštinske rasprave o kandidatima za sudije Ustavnog suda

N1 Info pre 38 minuta
Džefri Saks: Kada se Putin i Tramp budu dogovorili, i Srbija će moći da odahne

Džefri Saks: Kada se Putin i Tramp budu dogovorili, i Srbija će moći da odahne

RTV pre 24 minuta
Otvoreno biračko mesto broj 8 na kojem se ponavlja glasanje u Sečnju

Otvoreno biračko mesto broj 8 na kojem se ponavlja glasanje u Sečnju

Blic pre 24 minuta
Kosovo četvrti put ide na glasanje: Danas počinje predizborna kampanja za vanredne parlamentarne izbore, među 24 učesnika i…

Kosovo četvrti put ide na glasanje: Danas počinje predizborna kampanja za vanredne parlamentarne izbore, među 24 učesnika i Srpska lista

Blic pre 9 minuta