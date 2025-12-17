Među povređenima i dete! Teška saobraćajka kod Galenike u Beogradu, sudarilo se nekoliko vozila

Na Novosadskom putu u smeru ka Galenici, oko 17.25 časova dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj je povređeno više osoba, a kako prenose beogradski mediji, među kojima i dete.

Među povređenima je, kako se sumnja, i dete. Stepen povreda za sada nije zvanično saopšten, ali su ekipe Hitne pomoći brzo reagovale i zbrinule povređene, koji su prevezeni u najbliže zdravstvene ustanove. Na mestu nesreće intervenisale su i policijske patrole, koje su obavile uviđaj kako bi se utvrdile sve okolnosti pod kojima je došlo do sudara. Saobraćaj na ovoj deonici bio je usporen, a u jednom trenutku i potpuno obustavljen, što je izazvalo velike gužve u oba