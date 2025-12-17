Teška saobraćajna nesreća u Gornjem Milanovcu:Stariji muškarac poginuo na licu mesta, vozač kamiona lakše povređen

Glas Zapadne Srbije pre 42 minuta
Teška saobraćajna nesreća u Gornjem Milanovcu:Stariji muškarac poginuo na licu mesta, vozač kamiona lakše povređen

Prizor je bio stravičan, vozila su bila potpuno uništena i čule su se sirene Hitne pomoći i policije - rekao je jedan od očevidaca za agenciju RINA.

Stariji muškarac iz Gornjeg Milanovca koji je upravljao putničkim automobilom je poginuo. Ekipa Hitne pomoći brzo je došla na lice mesta, ali nije bilo spasa. Vozač kamiona nije teško povređen, kaže za RINU izvor sa lica mesta. Tokom trajanja uviđaja saobraćaj na ovoj deonici bio je u prekidu, a vozila su bila preusmerena kroz grad preko Ljubićke ulice. GZS/Rina
