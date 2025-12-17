Ukrajinski vojnici sahranjeni u Lavovu: Identitet im nije utvrđen, stradali u borbama kod Bahmuta (foto)

Kurir pre 13 minuta
U zapadnoukrajinskom gradu Ivano-Frankivsku, u blizini Lavova, danas je održana sahrana za nekoliko neidentifikovanih vojnika poginulih u tekućem sukobu, saopštile su lokalne vlasti.

Prema zvaničnim informacijama, vojnici, čiji identitet još nije utvrđen, izgubili su živote u teškim borbama u okolini grada Bahmuta, u istočnoj Donjeckoj oblasti. Lavov nema mesta za sahrane Dok se ruska invazija nastavlja i ulazi u svoju četvrtu godinu, grad Lavov suočava se sa ozbiljnim logističkim problemom, izrazitim nedostatkom prostora za sahranjivanje poginulih branilaca. Kao odgovor na ovu situaciju, Gradsko veće Lavova saopštilo je da će ove sedmice, prvi
