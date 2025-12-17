Putin evropske lidere nazvao „malim svinjama“

Vladimir Putin uputio je danas uvrede evropskim liderima, nazvavši ih „mali svinjama“ i rekao da će Rusija ostvariti svoje teritorijalne ciljeve u Ukrajini bilo diplomatskim putem, bilo vojnom silom, piše britanski Gardijan.

Govoreći na godišnjem sastanku sa ministarstvom odbrane, Putin je rekao da će ciljevi onoga što Moskva naziva svojom „specijalnom vojnom operacijom“ biti ostvareni „bezuslovno“. „Ako ne žele ozbiljnu diskusiju“, rekao je, „onda će Rusija osloboditi svoje istorijske zemlje na bojnom polju.“ Uvrede na račun evropskih lidera Putin tvrdi da je prethodna američka administracija „namerno usmeravala situaciju ka oružanom sukobu“, dodajući da je Vašington verovao da Rusija