Evropski parlament usvojio plan o ukidanju uvoza ruskog gasa do kraja 2027.

Evropski parlament usvojio jeplan o postepenom ukidanju uvoza ruskog gasa do kraja 2027. godine, piše Reuters.

Za usvajanje plana glasalo je 500 članova parlamenta, protiv je glasalo njih 120, a njih 30 bilo je uzdržano. Kako Reuters navodi, potrebno je da plan sada i formalno bude odobren na sastanku ministara zemalja članica EU, za koji se očekuje da bude održan početkom sledeće godine. Prema planu, EU će obustaviti uvoz ruskog tečnog prirodnog gasa (LNG) do kraja 2026. godine i gasa iz cevovoda do kraja septembra 2027. U oktobru ove godine, 12 odsto gasa koji je EU