Državni sekretar o sistemu SPIRI: „Fakulteti se boje da će im oduzeti prihode, ali to uopšte nije tema“

Nova pre 1 sat  |  Autor: Beta
Državni sekretar o sistemu SPIRI: „Fakulteti se boje da će im oduzeti prihode, ali to uopšte nije tema“
Državni sekretar u Ministarstvu finansija Saša Stefanović izjavio je da fakulteti imaju bojazan od oduzimanja sopstvenih sredstava - prihoda od školarina i projekata zbog početka rada centralizovanog sistema "Spiri" od 1. januara, kojim prestaju da rade dosadašnji računi fakulteta, ali da to uopšte nije tema. „To (sopstvena sredstva) je nešto što je bilo fakultetima na raspolaganju, i nešto što će biti. Da biste promenili nešto, morate da promenite propise, a
