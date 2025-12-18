Vremeplov: Rođen Franc Ferdinand

BEOGRAD - Na današnji dan 1863. rođen je prestolonaslednik Austrougarske, nadvojvoda Franc Ferdinand, čije je ubistvo u Sarajevu 1914. zvanični Beč iskoristio kao izgovor za napad na Srbiju, započevši tako Prvi svetski rat. Bio je vrhovni inspektor kopnene vojske i mornarice i nosilac ideje širenja Austrougarske zaposedanjem Srbije. Bio je izraziti pristalica rimokatoličkog ekskluzivizma. Posle velikih demonstrativnih vojnih manevara u Bosni, provokativno je izabrao srpski nacionalni praznik Vidovdan za

Danas je četvrtak, 18. decembar 2025. godine. Do kraja godine ima 13 dana. 1398 - Mongolsko-turanski vojskovođa Tamerlan (Timur Lenk) zauzeo je indijski grad Delhi. 1626 - Rođena je švedska kraljica Kristina Augusta, koja je 1644. okončala rat s Danskom i 1648. Tridesetogodišnji rat, učinivši Švedsku velikom silom, a Baltik "švedskim morem". Kraljica je postala 1632, u osmoj godini života, a krunisana je 12 godina docnije. Na dvoru je okupljala učene ljude i bila