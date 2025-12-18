Na današnji dan, 18. decembar

Danas je četvrtak, 18. decembar, a ovo su istorijski događaji koji su obeležili današnji datum.

218. p. n. e. - U bici kod Trebije u Drugom punskom ratu kartaginski vojskovođa Hanibal je naneo težak poraz rimskoj vojsci. 1398. - Tatarski vojskovođa Timur Lenk zauzeo je indijski grad Delhi. 1398. - Kublaj kan je promenio naziv svog carstva u Juan, označivši zvanični početak dinastije Juan u Kini i Mongoliji. 1642. - Abel Tasman je postao prvi Evropljanin koji je doplovio do Novog Zelanda. 1777. - U SAD je proslavljen prvi Dan zahvalnosti, čime je proslavljena