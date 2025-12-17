Drašković: NBS da objasni zašto jedno tržište, a dva kursa dinara prema evru

Novi magazin pre 1 sat  |  Beta
Drašković: NBS da objasni zašto jedno tržište, a dva kursa dinara prema evru

U Srbiji je jedno tržište deviza na kome se formiraju dva kursa, jedan u menjačnicama, a drugi u bankama, pa bi Narodna banka Srbije (NBS) trebalo da objasni zbog čega je značajna razlika između ta dva kursa, rekao je danas ekonomista Božo Drašković.

On je, komentarišući odluku NBS da ukine zakonitu proviziju menjačnicama od jedan odsto, kako bi zaustavila slabljenje dinara, rekao da je u bankama kupovni kurs skoro uvek niži nego u menjačnicama, a prodajni viši nego u menjačnicama. Devizni kurs, prema rečima Draškovića, može da se stabilizuje samo većom ponudom deviza koje NBS obezbeđuje zaduživanjem ili od direktnih investicija. Politika fiksnog kursa koju vodi NBS nije, kako je rekao, održiva dugoročno, a
Otvori na novimagazin.rs

Povezane vesti »

Evro „skočio“ do 120 dinara - stručnjaci otkrivaju zašto je NBS hitno reagovala

Evro „skočio“ do 120 dinara - stručnjaci otkrivaju zašto je NBS hitno reagovala

Kamatica pre 1 sat
Drašković: „NBS da objasni zašto jedno tržište, a dva kursa dinara prema evru“

Drašković: „NBS da objasni zašto jedno tržište, a dva kursa dinara prema evru“

Serbian News Media pre 1 sat
NBS ukinula proviziju za menjačke poslove u narednom periodu

NBS ukinula proviziju za menjačke poslove u narednom periodu

Politika pre 1 sat
Drašković: NBS da objasni zašto je u menjačnicama jedan, a u bankama drugi kurs evra

Drašković: NBS da objasni zašto je u menjačnicama jedan, a u bankama drugi kurs evra

Nova ekonomija pre 2 sata
Ekonomista Drašković: NBS da objasni zašto na jednom tržištu imamo dva kursa dinara prema evru

Ekonomista Drašković: NBS da objasni zašto na jednom tržištu imamo dva kursa dinara prema evru

Radio 021 pre 2 sata
Drašković: NBS da objasni zašto jedno tržište, a dva kursa dinara prema evru

Drašković: NBS da objasni zašto jedno tržište, a dva kursa dinara prema evru

N1 Info pre 3 sata
Drašković: NBS da objasni zašto jedno tržište, a dva kursa dinara prema evru

Drašković: NBS da objasni zašto jedno tržište, a dva kursa dinara prema evru

Danas pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

NBSNarodna BankaNarodna Banka Srbijekurs dinaramenjačnice

Ekonomija, najnovije vesti »

Ministarka Mesarović i direktor kineske avio kompanije Hainan Airlines o mogućoj saradnji

Ministarka Mesarović i direktor kineske avio kompanije Hainan Airlines o mogućoj saradnji

Nova ekonomija pre 35 minuta
Raspisan tender za organizaciju ceremonije otvaranja i zatvaranja Ekspa vredan 20 miliona evra

Raspisan tender za organizaciju ceremonije otvaranja i zatvaranja Ekspa vredan 20 miliona evra

Nova ekonomija pre 40 minuta
Abivax je nova evropska zvezda, sa rastom akcije od 1.300 odsto

Abivax je nova evropska zvezda, sa rastom akcije od 1.300 odsto

Bloomberg Adria pre 41 minuta
Jelena Milošević: Zašto Vučić nije svečano zatvorio Leoni

Jelena Milošević: Zašto Vučić nije svečano zatvorio Leoni

Jugmedia pre 15 minuta
TOS dodelio jubilarne nagrade "Turistički cvet" najboljima u turizmu Srbije za 2025.

TOS dodelio jubilarne nagrade "Turistički cvet" najboljima u turizmu Srbije za 2025.

RTV pre 31 minuta