Ekonomista Drašković: NBS da objasni zašto na jednom tržištu imamo dva kursa dinara prema evru

Radio 021 pre 54 minuta
U Srbiji je jedno tržište deviza na kome se formiraju dva kursa, jedan u menjačnicama, a drugi u bankama, pa bi Narodna banka Srbije trebalo da objasni zbog čega je značajna razlika između ta dva kursa.

Tako ocenjuje ekonomista Božo Drašković. On je, komentarišući odluku NBS da ukine zakonitu proviziju menjačnicama od jedan odsto, kako bi zaustavila slabljenje dinara, rekao da je u bankama kupovni kurs skoro uvek niži nego u menjačnicama, a prodajni viši nego u menjačnicama. Devizni kurs, prema rečima Draškovića, može da se stabilizuje samo većom ponudom deviza koje NBS obezbeđuje zaduživanjem ili od direktnih investicija. Politika fiksnog kursa koju vodi NBS
