Putin tvrdi da će Rusija postići sve svoje ciljeve u Ukrajini, posebno teritorijalne

Predsednik Rusije Vladimir Putin izjavio je danas da će ciljevi Rusije u Ukrajini "bez sumnje biti postignuti", posebno teritorijalni ciljevi, odbacivši kao "apsudrne" tvrdnje nekih u Evropi da im je Rusija pretnja.

"Ciljevi specijalne vojne operacije će bez sumnje biti postignuti", rekao je Putin tokom sastanka sa zvaničnicima ministarstva odbrane, nazivajući rat u Ukrajini terminom koji koristi Rusija, prenosi Figaro na svom sajtu. Takođe je rekao da će, ako Ukrajina i Zapad odustanu od mirovnih pregovora, Rusija silom doći do teritorija na koje polaže pravo u Ukrajini. "Više volimo da postignemo i eliminišemo duboke uzroke sukoba diplomatskim putem, ali ako suprotstavljena