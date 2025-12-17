Putin tvrdi da će Rusija postići sve svoje ciljeve u Ukrajini, posebno teritorijalne

Novi magazin pre 47 minuta  |  Beta
Putin tvrdi da će Rusija postići sve svoje ciljeve u Ukrajini, posebno teritorijalne

Predsednik Rusije Vladimir Putin izjavio je danas da će ciljevi Rusije u Ukrajini "bez sumnje biti postignuti", posebno teritorijalni ciljevi, odbacivši kao "apsudrne" tvrdnje nekih u Evropi da im je Rusija pretnja.

"Ciljevi specijalne vojne operacije će bez sumnje biti postignuti", rekao je Putin tokom sastanka sa zvaničnicima ministarstva odbrane, nazivajući rat u Ukrajini terminom koji koristi Rusija, prenosi Figaro na svom sajtu. Takođe je rekao da će, ako Ukrajina i Zapad odustanu od mirovnih pregovora, Rusija silom doći do teritorija na koje polaže pravo u Ukrajini. "Više volimo da postignemo i eliminišemo duboke uzroke sukoba diplomatskim putem, ali ako suprotstavljena
Otvori na novimagazin.rs

Povezane vesti »

Putin evropske lidere nazvao „malim svinjama“

Putin evropske lidere nazvao „malim svinjama“

Nedeljnik pre 1 sat
Putin: Rusija će postići sve svoje ciljeve u Ukrajini, posebno teritorijalne

Putin: Rusija će postići sve svoje ciljeve u Ukrajini, posebno teritorijalne

N1 Info pre 1 sat
"Meljemo neprijatelja" Putinova tirada - hvali svoju vojsku, najavljuje još žešći rat i vređa evropske lidere: Nazvao ih…

"Meljemo neprijatelja" Putinova tirada - hvali svoju vojsku, najavljuje još žešći rat i vređa evropske lidere: Nazvao ih "malim svinjama"

Blic pre 1 sat
Ruske trupe slamaju otpor

Ruske trupe slamaju otpor

Vesti online pre 2 sata
Putin napao evropske lidere, nazvao ih „prasićima“: Ciljeve ćemo postići silom ili diplomatijom

Putin napao evropske lidere, nazvao ih „prasićima“: Ciljeve ćemo postići silom ili diplomatijom

Danas pre 1 sat
Putin brutalno izvređao evropske lidere VIDEO

Putin brutalno izvređao evropske lidere VIDEO

B92 pre 1 sat
Putin: „Burevesnik“ i „posejdon“ decenijama će čuvati Rusiju; Čvrsto držimo stratešku inicijativu

Putin: „Burevesnik“ i „posejdon“ decenijama će čuvati Rusiju; Čvrsto držimo stratešku inicijativu

Sputnik pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinUkrajinaRusijaspecijalna operacija

Svet, najnovije vesti »

Otkriveni detalji plana Zapada: Ako Rusija ponovo napadne – „tomahavci“ i F35 poleću iz NATO baza

Otkriveni detalji plana Zapada: Ako Rusija ponovo napadne – „tomahavci“ i F35 poleću iz NATO baza

Nova pre 18 minuta
Ovo je tajno oružje Evrope protiv Trampa

Ovo je tajno oružje Evrope protiv Trampa

Danas pre 23 minuta
Intervju koji je pokrenuo politički uragan! Najmoćnija žena Amerike otkrila tajne Bele kuće, Tramp pokušava da sanira štetu…

Intervju koji je pokrenuo politički uragan! Najmoćnija žena Amerike otkrila tajne Bele kuće, Tramp pokušava da sanira štetu: "Ovo je bilo namerno"

Blic pre 13 minuta
Novi koraci EU i kandidata za članstvo oko skraćenja čekanja na granicama

Novi koraci EU i kandidata za članstvo oko skraćenja čekanja na granicama

NIN pre 3 minuta
Vlada Hrvatske formirala komisiju za povrat školskog broda "Jadran" od Crne Gore

Vlada Hrvatske formirala komisiju za povrat školskog broda "Jadran" od Crne Gore

Euronews pre 22 minuta