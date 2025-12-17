Mićin najavio nova ulaganja sa "najvećim budžetom u istoriji grada" - opozicija tvrdi da je budžet lažan

Budžet Novog Sada za 2026. godinu iznosi 48,1 milijardi dinara i najveći je u istoriji, rekao je gradonačelnik Žarko Mićin na sednici Skupštine grada, dok iz opozicije poručuju da je budžet "lažan" i da ga neće podržati.

Mićin je naveo da rast budžeta prati i rast zarada u Novom Sadu, ističući i značaj kapitalnih investicija u budžetu. "Najvažnija stvar je da kapitalne investicije predstavljaju četvrtinu budžeta, a jedna od najznačajnijih je to što će od naredne godine svi učenici od prvog do osmog razreda imati besplatne udžbenike", rekao je Mićin, dodajući da je to projekat na koji je, kako je naveo, posebno ponosan. Gradonačelnik je najavio i nastavak ulaganja u vodosnabdevanje,