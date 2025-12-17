Na današnji dan: Umro Bolivar, izveden prvi uspešan let avionom, protesti protiv Čaušeskua

Donosimo vam pregled značajnih i zanimljivih istorijskih događaja koji su se dogodili na današnji dan, 17. decembar.

1531 - Po naređenju pape Klementa VII ustanovljena je inkvizicija u portugalskoj prestonici Lisabonu. 1538 - Papa Pavle III isključio je iz rimokatoličke crkve engleskog kralja Henrija VIII koji je prethodno sebe proglasio poglavarom anglikanske crkve. 1778 - Rođen je engleski hemičar Hamfri Dejvi, izumitelj rudarske sigurnosne lampe (1816). Otkrio je anestetičko delovanje rajskog gasa, a pomoću elektrolize prvi je izdvojio natrijum, kalijum i kalcijum u