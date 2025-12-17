Vremeplov: Demonstracije protiv Čaušeskua

RTV pre 31 minuta  |  Tanjug
NOVI SAD - Na današnji dan 1989. godine u Rumuniji su izbile masovne demonstracije protiv režima Nikolae Čaušeskua. Nemiri koji su počeli u Temišvaru i Aradu ubrzo su preneti u Bukurešt i na celu zemlju. Vojska i politička policija "Sekuritate" su u početku gušili nerede, zavedeno je i vanredno stanje, ali je posle višednevnih demonstracija i sukoba, pošto je vojska stala na stranu pobunjenika, svrgnut režim Čaušeskua. Održano je ubrzano suđeno i zajedno sa suprugom Elenom je streljan u dvorištu jedne

Danas je sreda, 17. decembar 2025. godine. Do kraja godine ima 14 dana. 1531 - Papa Klement VII naredio je da u portugalskoj prestonici Lisabonu otpočne delatnost inkvizicije. 1538 - Papa Pavle III isključio je iz rimokatoličke crkve engleskog kralja Henrija VIII, koji je prethodno sebe proglasio poglavarom Anglikanske crkve. 1718 - Engleska je objavila rat Španiji. 1749 - Rođen je italijanski kompozitor Domeniko Čimaroza, autor živahnih bufo-opera rokoko stila, od
B92 pre 5 sati
RTV pre 31 minuta
