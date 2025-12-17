Orban: Tretman EU prema Srbiji je sramotan; Fico: To nema veze sa zdravim razumom

RTS pre 1 sat
Orban: Tretman EU prema Srbiji je sramotan; Fico: To nema veze sa zdravim razumom

Premijer Mađarske Viktor Orban izjavio je da je Srbija ključna zemlja regiona i da su tretman i ponašanje EU prema Srbiji sramotni. Premijer Slovačke Robert Fico kaže da ono što EU radi Srbiji nema veze sa zdravim razumom i da je kažnjavaju zbog njenih suverenih stavova.

Viktor Orban je uoči početka samita EU – Zapadni Balkan u Briselu, na pitanje šta misli o nedolasku Srbije na samit, rekao da je Zapadni Balkan ekonomski zlatna rezerva za Evropsku uniju, a da je Srbija ključna zemlja za odbranu Evrope od migracija. "Dakle, bez Srbije ne možemo ništa da uradimo. A ono što se ovde dešava, mislim na tretman i ponašanje prema Srbiji je sramotno. Dakle, potpuno je nepravedno. Ponašamo se na neprihvatljiv način. Srbija je više od jedne
