Stisak magle ne pušta: Sutra od mraza do šoka, sve u jednom danu! RHMZ najavljuje i sneg, evo kada

Telegraf pre 40 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Stisak magle ne pušta: Sutra od mraza do šoka, sve u jednom danu! RHMZ najavljuje i sneg, evo kada

U Srbiji se sutra ujutro očekuje mestimično slab mraz, uz maglu i nisku oblačnost koja će se na pojedinim lokalitetima zadržati i pre podne, dok će u toku dana biti malo do umereno oblačno, u većini mesta sa dužim sunčanim intervalima, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod ( RHMZ).

Vetar će biti slab i promenljiv, dok će se najniža temperatura kretati od -4 do 4 stepena, a najviša od 8 do 14 stepeni. Uveče i tokom noći ponovo se očekuju niska oblačnost i magla. I u Beogradu će sutra u prvom delu dana biti malo do umereno oblačno uz jutarnju maglu, a sredinom dana i posle podne pretežno sunčano. Vetar će biti slab i promenljiv, a najniža temperatura od 0 do 4 stepena, dok će najviša dnevna dostići oko 13 stepeni. U toku noći očekuje se lokalno
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Gore upozorenja, cela Srbija na udaru! Oglasio se RHMZ: Magla ne popušta, alarm upaljen, a sutra nas očekuje još jedna opasna…

Gore upozorenja, cela Srbija na udaru! Oglasio se RHMZ: Magla ne popušta, alarm upaljen, a sutra nas očekuje još jedna opasna pojava

Blic pre 15 minuta
Cela Srbija u žutom u petak zbog ove pojave! RHMZ objavio prognozu za narednih nedelju dana, kiša i sneg od ovog datuma

Cela Srbija u žutom u petak zbog ove pojave! RHMZ objavio prognozu za narednih nedelju dana, kiša i sneg od ovog datuma

Alo pre 25 minuta
Vremenska prognoza za 18. decembar: Ujutro slab mraz, magla, tokom dana umereno oblačno

Vremenska prognoza za 18. decembar: Ujutro slab mraz, magla, tokom dana umereno oblačno

Novi magazin pre 59 minuta
Ne dajte se zavarati: Vreme danas donosi iznenađenje, ovo je detaljna prognoza

Ne dajte se zavarati: Vreme danas donosi iznenađenje, ovo je detaljna prognoza

Mondo pre 1 sat
Ujutro slab mraz, magla, tokom dana umereno oblačno

Ujutro slab mraz, magla, tokom dana umereno oblačno

Serbian News Media pre 29 minuta
Sutra u Novom Sadu sunčano i toplije, sledeće nedelje ponovo hladna košava

Sutra u Novom Sadu sunčano i toplije, sledeće nedelje ponovo hladna košava

Radio 021 pre 1 sat
Crni meteoalarm! Najnovije upozorenje RHMZ: Noć donosi "mleko" na putevima, a stiže i ova pojava

Crni meteoalarm! Najnovije upozorenje RHMZ: Noć donosi "mleko" na putevima, a stiže i ova pojava

Telegraf pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KošavaSnegRHMZVremenska prognozasrbijavremeprognozaTemperaturaweathermagla

Društvo, najnovije vesti »

MIRIS STAROG PIROTA: Cetinjska ulica, zaboravljena Šemšina maala! Turčin Šemša i Grkinja Katarina Levandis!

MIRIS STAROG PIROTA: Cetinjska ulica, zaboravljena Šemšina maala! Turčin Šemša i Grkinja Katarina Levandis!

Plus online pre 10 minuta
Savatović: Podneću tužbu protiv Vučića, izgubio je kontrolu – predsedniku su jučerašnja pitanja bila posebno teška

Savatović: Podneću tužbu protiv Vučića, izgubio je kontrolu – predsedniku su jučerašnja pitanja bila posebno teška

Cenzolovka pre 15 minuta
Vojni sindikat Srbije: Znatno poboljšan položaj profesionalnih pripadnika Vojske

Vojni sindikat Srbije: Znatno poboljšan položaj profesionalnih pripadnika Vojske

RTV pre 15 minuta
Uloga pedagoških asistenata od velike važnosti u obrazovanju romske dece

Uloga pedagoških asistenata od velike važnosti u obrazovanju romske dece

ROMinfomedia pre 15 minuta
Opozicija oštro o Vučićevoj odluci: Bojkot samita u Briselu je brodolom politike i šamar građanima Srbije

Opozicija oštro o Vučićevoj odluci: Bojkot samita u Briselu je brodolom politike i šamar građanima Srbije

Nedeljnik pre 20 minuta