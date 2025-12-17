Ujutro slab mraz, magla, tokom dana umereno oblačno

Serbian News Media pre 5 sati
Ujutro slab mraz, magla, tokom dana umereno oblačno

U Srbiji će sutra ujutro biti mestimično slab mraz, magla i niska oblačnost koja će se na pojedinim lokalitetima zadržati i pre podne dok će u toku dana biti malo do umereno oblačno, u većini mesta sa dužim sunčanim intervalima, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab, promenljiv vetar, a najniža temperatura će se kretati od minus četiri stepena do četiri stepena, a najviša od osam do 14 stepeni. Uveče i tokom noći ponovo se očekuju niska oblačnost i magla. U Beogradu će u prvom delu dana biti malo do umereno oblačno uz jutarnju maglu. Sredinom dana i posle podne će biti pretežno sunčano. Duvaće slab, promenljiv vetar. Najniža temperatura će se kretati od nula do četiri stepena, a najviša oko 13 stepeni. U toku noći
Otvori na snm.rs

Povezane vesti »

Upozorenje na kišu i maglu u Beogradu: Hitno se oglasio RHMZ

Upozorenje na kišu i maglu u Beogradu: Hitno se oglasio RHMZ

Mondo pre 19 minuta
Čubrilo otkrio da li će padati sneg za Novu godinu i Božić: Spremite se za zahlađenje sa dosta padavina

Čubrilo otkrio da li će padati sneg za Novu godinu i Božić: Spremite se za zahlađenje sa dosta padavina

Mondo pre 1 sat
Sutra ujutro oblačno uz slab mraz i maglu, tokom dana sunčano, do 14 stepeni

Sutra ujutro oblačno uz slab mraz i maglu, tokom dana sunčano, do 14 stepeni

NIN pre 4 sati
Gore upozorenja, cela Srbija na udaru! Oglasio se RHMZ: Magla ne popušta, alarm upaljen, a sutra nas očekuje još jedna opasna…

Gore upozorenja, cela Srbija na udaru! Oglasio se RHMZ: Magla ne popušta, alarm upaljen, a sutra nas očekuje još jedna opasna pojava

Blic pre 4 sati
Hladan prodor donosi novi sneg u Srbiju. Ovi datumi su ključni, a evo gde je sada zavejano (foto)

Hladan prodor donosi novi sneg u Srbiju. Ovi datumi su ključni, a evo gde je sada zavejano (foto)

Alo pre 4 sati
Cela Srbija u žutom u petak zbog ove pojave! RHMZ objavio prognozu za narednih nedelju dana, kiša i sneg od ovog datuma

Cela Srbija u žutom u petak zbog ove pojave! RHMZ objavio prognozu za narednih nedelju dana, kiša i sneg od ovog datuma

Alo pre 4 sati
Vremenska prognoza za 18. decembar: Ujutro slab mraz, magla, tokom dana umereno oblačno

Vremenska prognoza za 18. decembar: Ujutro slab mraz, magla, tokom dana umereno oblačno

Novi magazin pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

RHMZsrbija

Društvo, najnovije vesti »

Zanimljivosti o najkraćem danu u godini

Zanimljivosti o najkraćem danu u godini

BBC News pre 0 minuta
Zrenjanin: Voda od 1. januara poskupljuje sa 29 na 129 dinara

Zrenjanin: Voda od 1. januara poskupljuje sa 29 na 129 dinara

Radio 021 pre 0 minuta
Doktori ćutali o leku koji izaziva 'rizične' seksualne nagone kod žena

Doktori ćutali o leku koji izaziva 'rizične' seksualne nagone kod žena

Radio 021 pre 0 minuta
Međunarodni dan migranata: Nije problem strani radnik, već eksploatatorski sistem

Međunarodni dan migranata: Nije problem strani radnik, već eksploatatorski sistem

Mašina pre 45 minuta
"Dodatno udaljavanje od EU": Posledice izostanka Srbije sa samita u Briselu

"Dodatno udaljavanje od EU": Posledice izostanka Srbije sa samita u Briselu

NIN pre 25 minuta