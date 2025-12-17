Ujutro slab mraz, magla, tokom dana umereno oblačno

U Srbiji će sutra ujutro biti mestimično slab mraz, magla i niska oblačnost koja će se na pojedinim lokalitetima zadržati i pre podne dok će u toku dana biti malo do umereno oblačno, u većini mesta sa dužim sunčanim intervalima, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab, promenljiv vetar, a najniža temperatura će se kretati od minus četiri stepena do četiri stepena, a najviša od osam do 14 stepeni. Uveče i tokom noći ponovo se očekuju niska oblačnost i magla. U Beogradu će u prvom delu dana biti malo do umereno oblačno uz jutarnju maglu. Sredinom dana i posle podne će biti pretežno sunčano. Duvaće slab, promenljiv vetar. Najniža temperatura će se kretati od nula do četiri stepena, a najviša oko 13 stepeni. U toku noći