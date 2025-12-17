Temperatura ide i do -10 stepeni: Stiže sibirska hladnoća

B92 pre 2 sata
Temperatura ide i do -10 stepeni: Stiže sibirska hladnoća

Dok Nemačka i Austrija očekuju prvi sneg, u Srbiji će praznični dani proteći u znatno stabilnijem i toplijem vremenu. Meteorolozi najavljuju dolazak hladnog vazduha sa istoka u Evropu, dok će kod nas biti toplo vreme, uz jutarnji mraz i povremenu maglu.

Veliki deo Nemačke mogao bi, nakon dužeg vremena, da uživa u "belom Božiću", navodi se u prognozi za narednih desetak dana koju je objavila nemačka verzija Weather Channela. Prema rečima meteorologa Jana Šenka, sve veći broj vremenskih modela predviđa da će sredinom sledeće nedelje u Evropu prodreti arktička vazdušna masa koja će oko Božića doneti sneg i hladan sibirski vazduh. Temperature će naglo pasti 23. decembra, a u narednim danima hladan vazduh sa istoka
